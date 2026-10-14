Dolar 49,3875 +0,04%
Euro 55,2344 -0,05%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.544,14 -1,34%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 105,97 +0,26%
--°

Erzurum'da güzel sanatların depolardan bahçeye taşındığı yeni alan

Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi, depolarda saklanan eserleri 'sanat bahçesi'nde sergileyerek açık atölye ve etkinlik alanı oluşturdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da güzel sanatların depolardan bahçeye taşındığı yeni alan

Erzurum'da güzel sanatlar lisesinde "sanat bahçesi" açıldı

Erzurum’da Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi, "Sanat insanı insana, doğayı doğaya, geleceği bu güne bağlar" sloganıyla okul bahçesinde bir sanat bahçesi oluşturdu. Okul yönetiminin düzenlediği sergide, daha önce depolarda tutulan çalışmalar ilk kez görünür hale getirildi.

Depolardan sergiye: eserlerin görünürlüğü sağlandı:

Yakutiye ilçesindeki Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nin bahçesinde yer alan düzenlemede, uzun süre depolarda kalan resim ve diğer çalışmalar sergilendi. Okul yetkilileri, iklim koşulları nedeniyle bazı eserlerin zaman zaman tekrar kapalı alana alınacağını belirtirken, serginin amaçlarından birinin öğrenciler için eserlerin erişilebilirliğini artırmak olduğunu ifade etti.

Atölye işlevi ve açılış etkinlikleri:

Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ümit Gergit, hem Güzel Sanatlar Fakültesi hem de kendi okullarında depolarda saklanan eserleri okul bahçesinde sergilediklerini söyleyerek, "Erzurum malum kış memleketi. Bazı eserleri iklim şartları nedeniyle tekrar kapalı alana alırız. Bunun dışında resim bölümü öğrencilerimizi için bir atölye olacak hem de sanat bahçesi görevi yapacak. Erzurum’da bir ilki yaptık" dedi.

Açılışa protokol üyeleri, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesinde öğrenciler bir müzik konseri verdi ve sergi, toplulukla birlikte gezildi.

PROTOKOL ÜYELERİ SANAT BAHÇESİNİ GEZDİ

PROTOKOL ÜYELERİ SANAT BAHÇESİNİ GEZDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mazlum Ağa hamamı kentin kültürel mirasını yeniden canlandıracak
images

Edremit’te 39. ahilik haftası: meslek ahlakı ve dayanışma vurgusu
images

Balıkesir kitap fuarı ikinci yılında okuyucularla yeniden buluşuyor
images

Damadın yakınından alışılmadık takı: düğünde çuval fındık

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

Kocaeli turuncu alarmda: akşam sağanak cadde ve sokakları boş bıraktı

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti