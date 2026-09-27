Erzurum'da haftalar süren sessiz yürüyüş sağlıkçıların Gazze dayanışması oldu

yürüyüşün rotası ve sürekliliği:

Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü başlayan ve aralıksız süren protesto yürüyüşünün 150. haftasında yeniden Lalapaşa Camii önünde toplandı. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessizce yürüdü. Grup, kar, kış, soğuk, yağmur ve rüzgâr dinlemeden her hafta meydanlarda olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yürüyüşün organizasyonunda sağlık camiasının öncü rolü öne çıkıyor; doktorlar, hemşireler, eczacılar ve tıp öğrencileri gibi meslek gruplarıyla halkın bir araya gelmesi, eylemi uzun soluklu bir dayanışma hareketine dönüştürdü.

öğrencinin çağrısı: bahanelere teslim olmamak

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yer, yürüyüşün 150. haftasında yaptığı açıklamada, meydanları terk etmeme iradesini öne çıkardı. Yer, 'aylar süren bir kararlılıkla, soğuğa, sıcağa, dünyalık telaşlara ve mevsimlerin değişimine boyun eğmeden' bu noktada olduklarını belirtti. Ayrıca bazı tüketim alışkanlıklarının zalimin çarkına su taşıdığına dikkat çekerek, 'bahanelerin arkasına saklanacaksak veyl olsun bize' ifadeleriyle sorumluluk çağrısı yaptı.

Yer, yürüyüşlerin 7 Ekim sonrası doktor hocaları ve sağlık çalışanlarının bir araya gelmesiyle başladığını hatırlatarak, sayıya takılmadan, Peygamber Efendimizin ve inanç esaslarının gösterdiği yolda kardeşlerin sesi olmaya devam ettiklerini söyledi.

akademisyenin değerlendirmesi: amaç direnç ve hatırlatma

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, yürüyüşün gençlerin öncülüğünde başladığını ve kendilerinin sonradan katıldığını anlattı. Ceviz, eylemin amacını sadece görünür bir tepki göstermek değil, aynı zamanda toplumsal dirayeti koruyup 'onların bizi değiştirmesine imkan vermemek' olarak özetledi.

Prof. Dr. Ceviz, Gazze'de yaşananların insanlığa vurulan bir darbe olduğunu vurguladı ve küresel sessizliğin katılımcılar üzerinde ayrıca yaralayıcı bir etki bıraktığını ifade etti. Katılımcılar, haftalık yürüyüşlerle hem kendi bilinçlerini tazelediklerini hem de zulme dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Grup temsilcileri, zulüm son bulmadığı sürece bu tür dayanışma eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Yürüyüşe katılanlar, sessiz adımlarla birlikteliklerini sürdürerek Gazze için farkındalık yaratmayı ve vicdani tepki göstermeyi hedefliyorlar.

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA 150 HAFTADIR SÜRDÜRDÜKLERİ SESSİZ YÜRÜYÜŞTE BİR KEZ DAHA BİR ARAYA GELDİ.