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Erzurum’da hayat boyu öğrenmede kurumlar arası iş birliği güçlendirildi

İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısında Erzurum genelindeki halk eğitimi kursları, mevcut durum ve önümüzdeki döneme yönelik eğitim stratejileri ele alındı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzurum’da hayat boyu öğrenmede kurumlar arası iş birliği güçlendirildi

il hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı:

Erzurum’da hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların görüşülmesi amacıyla İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile komisyon üyesi kurum amirleri katıldı. Katılımcılar, kent genelinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin kapsamı ve etkinliği hakkında bilgi paylaştı.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikle halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan kursların mevcut durumu masaya yatırıldı. Kurslara katılım, sunulan programların çeşitliliği ve hedef kitlelere erişim açısından yapılan değerlendirmelerde, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik ihtiyaçların karşılanmasına odaklanıldı.

Komisyon üyeleri ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan eğitim stratejileri ve yeni projeleri detaylı şekilde ele aldı; programların erişilebilirliği ve kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

kararlar ve yol haritası:

Toplantı sonunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve planlanan çalışmaların entegre biçimde yürütülmesi yönünde kararlar alındı. Alınan kararlar, eğitim programlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kaynakların etkin kullanımını hedefliyor.

Komisyon, belirlenen öncelikler doğrultusunda uygulama adımlarını takip edecek ve ilerleyen süreçte yeni proje teklifleri ile performans değerlendirmelerini sürdürecek şekilde çalışmalarını organize etme kararı ile toplantıyı sonlandırdı.

ERZURUM’DA HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME AİT PLANLAMALARIN...

ERZURUM’DA HAYAT BOYU ÖĞRENME FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME AİT PLANLAMALARIN DEĞERLENDİRİLDİĞİ İL HAYAT BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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