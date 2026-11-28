toplantı ve katılımcılar:

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Siyaset Kadınla Mümkün' sloganıyla düzenlenen Olağan İl Danışma Meclisi Toplantısı, Efkan Âlâ Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve belediye meclis üyesi Şenay Savcı, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Eczacı Dilan Özmen Özgün, önceki dönem kadın kolları başkanları ve il ile ilçe teşkilat yöneticileri katıldı.

kadının siyasetteki önemi ve vurgular:

Toplantının açılışında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, kadınların siyasi ve toplumsal hayattaki rolünün güçlendirilmesinin gerekliliğini anlattı. Kaplanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kadınların siyasette daha etkin olmasının desteklendiğini hatırlatarak, teşkilatın sahada görünür olmasının ve kadınların temsilinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

vefa, birlik ve sahadaki sorumluluklar:

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanlarının toplantıya katılmasını bir vefa örneği olarak nitelendirdi. Görevleri sona ermiş olsa da teşkilatla bağlarını koparmayan Nimet Aydemir, Hilal Demir, Av. Ayşe Deniz Çelik ve Beyza Saltuklu Özdemir'e teşekkür eden Öz, bu dayanışmanın başka siyasi yapılarda nadiren görüldüğünü vurguladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise kadın kollarının vatandaşlarla doğrudan temas ederek sorunları dinleme, talepleri sahada takip etme ve toplumun farklı kesimleriyle köprü kurma görevlerine işaret etti. Sekmen, kadınların bu görevleri üstlenmesinin hem yerel hem de teşkilat çalışmaları açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Milletvekili Fatma Öncü ile İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da konuşmalarında teşkilat içi birlik ve beraberlik mesajı verirken, Genel Merkez temsilcileri Şenay Savcı ve Dilan Özmen Özgün kadınların siyasi katılımının artırılmasının gerekliliğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca İl Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu önceki dönem başkanlarına ve teşkilatta görev yapan tüm kadınlara emekleri için teşekkür etti. Program, 'Siyaset Kadınla Mümkün' sloganının öne çıktığı buluşmanın ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AK PARTİ ERZURUM İL KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN “SİYASET KADINLA MÜMKÜN” SLOGANIYLA DÜZENLENEN OLAĞAN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.