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Erzurum'da kapsamlı saha denetimleriyle güvenilir gıda takibi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 30 Ekim-6 Kasım 2026 arasında 338 denetim, 17 analiz numunesi ve 16 başvuru ile gıda güvenliğini izledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da kapsamlı saha denetimleriyle güvenilir gıda takibi

denetimlerin kapsamı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 30 Ekim - 06 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Müdürlük ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol etti.

Bu dönemde saha çalışmalarında 338 denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde işletmelerin hijyen koşulları, saklama ve taşıma uygulamaları, etiketleme ve kayıt düzenleri gibi temel uyum unsurları değerlendirildi.

numune alma ve başvuru işlemleri:

Denetimler sırasında farklı işletmelerden 17 numune alınarak laboratuvar analizine gönderildi; bu analizler tüketime sunulan ürünlerin güvenilirliğini belirlemeye yönelik yapılıyor. Analiz sonuçlarına göre gerekli idari veya teknik düzenlemeler uygulanacak.

Ayrıca vatandaşlardan gelen bildirimler anında işleme alınarak yerinde incelemeye dönüştürüldü. Alo 174 Gıda Hattı aracılığıyla gelen 16 başvuru değerlendirildi ve ilgili işletmeler hakkında gereken kontroller yapıldı.

tüketici bilinci ve müdürlüğün çağrısı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlara şüpheli durumları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Müdürlük, denetimlerin planlı ve risk odaklı yürütüldüğünü; tespit edilen uygunsuzluklara karşı mevzuata uygun yaptırım ve düzeltici önlemlerin uygulanacağını belirtti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN SAĞLANMASI AMACIYLA İL GENELİNDEKİ DENETİM FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. MÜDÜRLÜK, SON BİR HAFTALIK DÖNEME AİT KAPSAMLI DENETİM VERİLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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