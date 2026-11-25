şehirde sabah manzaraları:

Erzurum’da birkaç gündür yağmur şeklinde devam eden yağış, sabah saatlerinde karla karışık hale gelerek kent merkezini beyaz bir örtüyle kapladı. Evlerinden çıkan vatandaşlar araçları üzerindeki karı temizlerken, sokak ve kaldırımlarda kar görüntüleri oluştu.

Belediye ekipleri ise trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için temizleme ve tuzlama çalışmaları yürüttü; ana arterlerde ulaşımın devam etmesi için önlemler alındı.

meteorolojiden uyarı ve beklenen etkiler:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa.) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

riskler ve alınması gereken tedbirler:

Meteoroloji uzmanları, yağışların yer yer kuvvetli olmasının sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekti. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Belediye ve ilgili birimler çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlardan Meteoroloji uyarılarını takip etmeleri, özellikle sabah ve gece saatlerinde tedbirli davranmaları ve gereksiz yolculuklardan kaçınmaları istendi.

ERZURUM’DA BİR SÜREDİR YAĞMUR OLARAK ETKİLİ OLAN YAĞIŞ KARLA KARIŞIK OLARAK ERZURUM KENT MERKEZİNİ BEYAZA BÜRÜDÜ.