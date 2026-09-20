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Erzurum'da klinik nütrisyonun güncel uygulamaları ele alındı

KEPAN şehir toplantıları Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapıldı; hekimler klinik beslenme, malnütrisyon ve yoğun bakım nütrisyonu yaklaşımlarını paylaştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da klinik nütrisyonun güncel uygulamaları ele alındı

Erzurum'da klinik nütrisyonun güncel uygulamaları ele alındı

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından düzenlenen KEPAN şehir toplantıları Erzurum Şehir Hastanesi Bölge Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlunun desteğiyle ev sahipliği yapan Erzurum Şehir Hastanesi ve bölgeden çok sayıda hekim ile sağlık profesyonelinin katılımıyla yapıldı.

toplantının organizasyonu ve katılımcılar:

Oturum başkanlıklarını Handan Akalın ve Çetin Kaymak üstlendi. Program, klinik beslenme ve nütrisyonun hasta bakımındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan oturumlarla planlandı ve katılımcılar arasında uygulamaya dönük tartışmalara yer verildi.

sunum başlıkları ve vurgular:

Toplantıda sunulan başlıklar ve öne çıkan noktalar şu şekildeydi: Diğdem Doğan Akagündüz — Kanser hastalarında malnütrisyon yönetimi: erken tanı, güncel yaklaşımlar ve klinik uygulamalar; Tarık Erdoğan — yoğun bakım hastalarında protein hedefleri ve renal denge; Çetin Kaymak — kas hedefli nütrisyon tedavisinde yeni standartlar. Sunumlar, hem tanı hem de tedavi süreçlerinde uygulamaya dönük öneriler ve güncel yaklaşımlar üzerinde durdu.

Program, interaktif soru-cevap bölümüyle tamamlandı; bu bölümde katılımcılar klinik sorunlarını ve uygulama zorluklarını uzmanlara aktarma fırsatı buldu. Erzurum Şehir Hastanesi, Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu önderliğinde benzer bilimsel organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini belirtti.

KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ (KEPAN) TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;KEPAN ŞEHİR...

KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ (KEPAN) TARAFINDAN DÜZENLENEN "KEPAN ŞEHİR TOPLANTILARI", ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÖLGE BLOK KONFERANS SALONU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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