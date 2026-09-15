Erzurum'da KOBİ'lerin AB yol haritası: ETSO ev sahipliğinde diyalog ve eğitim çalıştayı

Erzurum'da TEBD II çalıştayı gerçekleşti:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Eurochambres ile TOBB ortaklığında yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) projesi kapsamındaki çalıştay, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Programa, ETSO İhracat Destek Ofisi personeli Yasemin Karabulut’un aylar süren girişimleri sonucunda davet edilen 20 KOBİ temsilcisi katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın yaptı. Açılışın ardından TOBB AB Uyum ve Müzakere Müdürlüğü Uzmanı Batuhan Güneş, TEBD II projesini tanıtarak KOBİ’ler için oluşturulabilecek yeni iş birliği fırsatlarını katılımcılara aktardı.

döngüsel ekonomi ve proje katılımı:

Programın ilk oturumunu yöneten Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Atabay, döngüsel ekonomi, AB Yeşil Mutabakatı ve döngüsel iş modellerine geçiş ilkeleri üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Atabay, AB pazarına erişimdeki hem fırsatları hem de karşılaşılabilecek zorlukları örneklerle açıkladı ve COST 2115 WISE-TR projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmaların Erzurum’daki işletmeleri de kapsayacağını belirtti.

Bu kapsamda ETSO tarafından hazırlanacak resmi talep yazısı ile Erzurum’daki KOBİ’lerin söz konusu projede yer alabilmesi için TÜBİTAK’a başvuru yapılması planlanıyor.

kobi'ler için rekabet stratejileri ve politika önerileri:

Öğleden sonraki oturumda Medeniyet Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türker, Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması (CBAM) ve Erzurum’daki ihracatçı KOBİ’lerin karşılaştığı pratik zorluklar üzerine gerçek hayat örnekleri sundu. Sunumun ardından katılımcılarla yapılan çalışma, KOBİ’lerin rekabet avantajını artıracak stratejiler üzerinde yoğunlaştı.

Oturumun son bölümünde katılımcılar, ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda TOBB ve Ticaret Bakanlığı gibi kurumlara sunulabilecek politika önerilerini tartıştılar ve bu önerilerin nasıl geliştirilebileceğine dair bir beyin fırtınası gerçekleştirdiler.

eğitim ve iş birliği adımları:

Çalıştay sonunda KOBİ temsilcileri, işletmelerin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlayacak ve AB regülasyonları konusunda farkındalık yaratacak bu tür programların yaygınlaştırılmasını talep etti. ETSO, gelen talepler doğrultusunda Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sürdürülebilir diyaloğu güçlendirmek amacıyla 2027 Nisan ayında Eurochambres Oda Akademisi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Bu adımın, kurumlar arası iş birliğini artırması ve üyeler için yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor. Çalıştay, bölgedeki KOBİ’lerin AB entegrasyon sürecine hazırlanmasında hem bilgilendirici hem de yönlendirici bir rol üstlendi.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN VE EUROCHAMBRES (AVRUPA TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ) İLE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ORTAKLIĞINDA YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE-AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU II (TEBD II) PROJESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞTAY, ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.