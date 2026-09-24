Erzurum'da kültür ve bilime üç yeni merkezle ortak vizyon

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihî ve akademik birikimini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladı. Tören, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi ve protokolleri Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Mehmet Sekmen birlikte şehir adına imzaladı.

üç stratejik merkez:

İmzalanan protokoller çerçevesinde üniversite bünyesinde üç yeni Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması planlanıyor. Birinci merkez, Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak; Anadolu ve Erzurum'un somut olmayan kültürel mirasının araştırılması, belgelenmesi ve yaşatılmasına odaklanacak. Merkez, alan çalışmaları, arşivleme ve nesiller arası aktarım projeleriyle geleneğin sürekliliğini hedefleyecek.

İkinci merkez, İbrahim Hakkı Erzurumî Uygulama ve Araştırma Merkezi adıyla İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bilimsel, edebi ve felsefi mirasını ulusal ve uluslararası platformlarda inceleyecek akademik çalışmaları destekleyecek. Bu merkezin çalışmaları, tarihsel analizlerin yanı sıra tercüme, kritiğe açık yayın ve disiplinlerarası projeleri kapsayacak.

Üçüncü merkez ise Türkiye-Afrika İlişkileri Araştırma ve Uygulama Merkezi olacak; Türkiye'nin Afrika politikasına, sosyo-kültürel etkileşimlere ve bölgesel iş birliklerine ilişkin akademik araştırmalara zemin hazırlayacak. Bu yapı, bölgesel saha çalışmaları ve uluslararası iş birlikleriyle küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefliyor.

şehir ve akademi arasında kurumsal destek:

Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimin ve yerel yönetimin güç birliğinin Erzurum için tarihi bir kazanım olduğunu vurguladı. Rektör, "Atatürk Üniversitesi olarak sadece bilimsel üretimle yetinmiyoruz; şehrimizin ve ülkemizin tarihi, kültürel ve stratejik değerlerini araştıran, yaşatan ve evrensel boyuta taşıyan bir misyon üstleniyoruz" sözleriyle ortak vizyonu özetledi ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Mehmet Sekmen ise yerel yönetim olarak akademiye desteğin artarak süreceğini belirterek, âşıklık geleneğini yaşatmanın, İbrahim Hakkı Erzurumî gibi değerlerin mirasına sahip çıkmanın ve Türkiye-Afrika ilişkilerine Erzurum'dan akademik katkı sağlamanın hem görev hem onur olduğunu söyledi.

yasal dayanak ve uygulama süreçleri:

Protokoller, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararlarına dayanılarak hazırlandı. Kurulan sürdürülebilir model çerçevesinde araştırma merkezlerinin proje yürütümü, saha çalışmaları, akademik yayınlar ve kurumsal faaliyetleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı alanlarda desteklenecek.

İmza töreni karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi; ortaklık, Erzurum'un kültürel hafızasını korumak, akademik üretimi güçlendirmek ve kenti ulusal ile uluslararası düzeyde temsil edebilecek bir vizyonu kurumsallaştırmak üzere yola çıkmış oldu.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARASINDA; ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE KURULACAK ÜÇ YENİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ VE FAALİYETLERİNİ KURUMSAL DÜZEYDE DESTEKLEMEK AMACIYLA GENİŞ KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALANDI.