Erzurum'da kur’an kursları 2026-2027 eğitim yılı açıldı

Açılış töreni ve konuşmacılar:

Kur’an Kursları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı açılışı, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirilen programla yapıldı. Programda Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Erzurum Valisi Aydın Baruş ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş birer konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kur’an kurslarında yeni bir eğitim-öğretim döneminin başlaması vesilesiyle serhad şehri, Kur’an şehri Erzurum’da bir araya geldiklerini ifade etti ve kursların toplumun manevi hayatına rehberlik etme misyonuna vurgu yaptı. Arpaguş, Kur’an kurslarının 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Eğitim kapsamı ve hedeflenen katılım:

Arpaguş konuşmasında Kur’an kurslarına özel bir önem atfettiklerini belirterek vatandaşların ve genç nesillerin din, inanç, ibadet ve hayata dair doğru bilgiye ulaşması için kursların büyük bir imkân olduğunu söyledi. Programlar arasında 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, ihtiyaç odaklı uygulamalardan uzaktan eğitime kadar geniş bir yelpaze bulunduğu vurgulandı.

Başkan Arpaguş, 4-6 yaş Kur’an kurslarının özellikle yoğun bir teveccüh gördüğünü belirterek bu kurslarda çocukların Kur’an-ı Kerim ile erken yaşta tanışıp temel dini bilgiler, ibadet ve ahlaki değerleri öğrendiğini aktardı. Ayrıca 7-10 yaş ve 11-14 yaş gruplarına yönelik kurs ve programların devam ettiğine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaygın din eğitimi kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtları ve üniversite kampüsleri gibi çeşitli mekânlarda da Kur’an kursları açıldığı, görme ve işitme engellilere yönelik özel sınıflar oluşturularak engelli vatandaşların eğitimlere erişiminin sağlandığı ifade edildi.

Yaz Kur’an kurslarının toplumda geniş yankı bulduğu belirtilirken, bu yıl yaz kurslarında iki buçuk milyon çocuğa Kur’an ve dini bilgiler eğitimi verilmesinin mutluluğunun yaşandığı bildirildi. Ayrıca Kur’an kurslarına ilaveten 12 ilimizde Kur’an Eğitim Merkezlerimizin faaliyete alındığı kaydedildi.

Program katılımcıları, yeni dönemin planlanan program ve hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi temennisiyle sona erdi.

KUR'AN KURSLARI 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLA YAPILDI.