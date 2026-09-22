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Erzurum'da kuşaktan kuşağa aktarılan şifa durağı Öksürük Baba

Erzurum'daki 13. yüzyıla tarihlenen Öksürük Baba türbesi, kronik öksürük çekenlerin ve çocukların şifa umuduyla ziyaret ettiği manevi bir duraktır.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'da kuşaktan kuşağa aktarılan şifa durağı Öksürük Baba

Tarihi ve mimari özellikler:

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Rabia Ana Mahallesi Karskapı Caddesi üzerinde yer alan ve halk arasında Öksürük Baba Türbesi olarak bilinen ziyaretgâh, bölge halkının manevi uğraklarından biri olarak öne çıkıyor. Anadolu Selçuklu dönemine, özellikle 13. yüzyıla tarihlenen bu yapı, kesme taştan inşa edilmiş ve geçmişte bölgedeki Tepe Mezarlığı'nın yol yapım çalışmaları sırasında taşınması sonrasında taş duvarlarla çevrilip koruma altına alınmıştır.

Yapı stili ve özgünlük:

Türbe içinde iki ya da üç mezar bulunduğu belirtiliyor; mezarların kornişli çerçeve yapısı yapı tarzının Selçuklu dönemine işaret ediyor. Ancak yaşanan savaşlar ve tahribat nedeniyle yapının orijinal kitabesi günümüze ulaşmamış. Buna karşın mezar taşlarından birinde yer alan Ayet'el Kürsi yazısı, türbenin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor ve ziyaretgâha ayrı bir anlam katıyor.

Ziyaret geleneği ve inanış:

Halk arasında türbenin bir diğer adı Tükürük Nene olarak anılıyor. Bölge sakinleri, kronik öksürük ve çeşitli solunum rahatsızlıkları yaşayanların, kimi zaman çocuklarıyla birlikte, şifa umuduyla burayı ziyaret ettiğini aktarıyor. Ziyaretçiler genellikle türbe etrafında üçer defa dönerek dua ediyor; bu ritüelin, zâtı vesile kılarak hastalıklara bir nebze şifa temenni etme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Araştırmacı görüşü ve manevi önem:

Araştırmacı yazar Taner Özdemir, Öksürük Baba Türbesi'nin Erzurum için önemli bir ziyaretgâh olduğunu vurguluyor. Özdemir, kaynaklara göre türbenin 13. yüzyılı işaret ettiğini ve yapı tarzı açısından Abbasi ve Selçuklu etkileri taşıdığının ifade edildiğini belirtiyor. Mezarların birinde Ayet'el Kürsi olmasının, bazı kaynaklara göre orada yatanlardan birinin sahabe olduğu ve bölgeye irşat amacıyla gönderilmiş olabileceği inancını desteklediği aktarılıyor.

Koruma gereksinimi ve toplumsal belleğe katkısı:

Öksürük Baba Türbesi, hem mimari hem de toplumsal açıdan şehrin dini hafızasının parçalarından biri olarak değerlendiriliyor. Özdemir, şehrin her köşesinin manevi değerler barındırdığını hatırlatarak bu tür yapıların korunup geleceğe aktarılmasının önemine dikkat çekiyor. Ziyaretçilerin inanç pratikleriyle buluştuğu bu türbeler, yerel topluluk için hem ruhsal bir dayanak hem de kültürel sürekliliğin somut göstergesi olarak kalmaya devam ediyor.

Öksürük Baba Türbesi, Erzurum'un manevi duraklarından biri olarak, hem mimari izleri hem de süregelen ziyaret geleneğiyle kent yaşamında yerini koruyor ve korunmaya değer bir kültürel miras niteliği taşıyor.

&quot;ÖKSÜRÜK BABA&quot; OLARAK BİLİNEN TARİHİ ZİYARETGÂH, ÖZELLİKLE ÖKSÜRÜK RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN...

"ÖKSÜRÜK BABA" OLARAK BİLİNEN TARİHİ ZİYARETGÂH, ÖZELLİKLE ÖKSÜRÜK RAHATSIZLIĞI YAŞAYAN VATANDAŞLARIN ŞİFA UMUDUYLA ZİYARET ETTİĞİ BİR MEKÂN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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