Erzurum'da maç yönetimine odaklı kural eğitimi verildi

Erzurum'da kural değişiklikleri anlatıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görevlendirilen Semih Vural, Erzurum'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında yeni sezonda yürürlüğe giren kural değişikliklerini paylaştı. Organizasyon, Erzurum GSİM Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

toplantının içeriği:

Sunumda, yeni sezon kurallarının oyun akışı ve maç yönetimi üzerindeki etkileri vurgulandı. Vural, değişikliklerin hakem karar süreçlerine nasıl yansıyacağına dair uygulamalı örnekler ve açıklamalar sundu; uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla tartışıldı.

Toplantı boyunca hakemler, antrenörler ve basketbolseverler arasında soru-cevap bölümleri yapılarak kural yorumları netleştirildi. Gerçek maç senaryoları üzerinden yürütülen çalışmaların katılımcıların sahadaki uygulama yetkinliğini artırması hedeflendi.

katılımcılar ve destek:

Etkinliğe 40’ın üzerinde katılımcı katıldı; katılımcılar arasında Erzurum’da görev yapan hakemler, antrenörler ve ilgililer yer aldı. Toplantı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle düzenlendi.

Erzurum Basketbol İl Temsilcisi Ömer Uslu, salon tahsisi ve organizasyona verdikleri katkılar nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e teşekkür etti. Uslu, toplantının verimli geçtiğini belirterek Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetimi ile MHK'ye teşekkür etti.

Federasyon tarafından düzenlenen bu tür bilgilendirmelerin, yerel hakem ve antrenörlerin güncel kural bilgisine erişimini kolaylaştırdığı ve sahada tutarlılığı artırdığı ifade edildi.

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF) MERKEZ HAKEM KURULU’NUN (MHK) GÖREVLENDİRDİĞİ SEMİH VURAL TARAFINDAN ERZURUM’DA HAKEM, ANTRENÖR VE BASKETBOLSEVERLERE ANLATILDI.