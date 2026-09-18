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Erzurum'da mahalle kavgası silaha dönüştü: 3 kişi gözaltında

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde saat 16.45'te çıkan silahlı kavgada 1 polis ile 10 kişi yaralandı; valilik, yukarıdan ateş eden 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da mahalle kavgası silaha dönüştü: 3 kişi gözaltında

olayın gelişimi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş tarafından verilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesinde saat 16.45 sıralarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, gruplardan birine yukarıdan bir daireden ateş açıldığını tespit etti.

yaralanmalar ve ilk müdahale:

Açılan ateş sonucu 1 polis memuru ile toplam 10 kişi yaralandı. Vali Baruş, olay sırasında polis arkadaşlardan birinin başına saçma isabet ettiğini, durumunun ağır olmadığını ve küçük bir operasyon geçireceğini belirtti. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi edildiği, diğer yaralıların durumunun ise stabil olduğu ifade edildi.

gözaltılar ve ele geçirilen silahlar:

Olay yerine zamanında müdahale eden güvenlik güçleri, yukarıdan ateş açtığı değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte bir pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi; bu silahlarla ateş edildiği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ekipler olay yerinde gerekli tespitleri yapıyor.

Vali Baruş, alınan hızlı önlemlerin daha ağır sonuçların önüne geçtiğini, güvenlik tedbirlerinin sürdürüleceğini ve olayın yeniden tırmanmaması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca tüm görev yapan polis ve güvenlik personeline teşekkür edildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN VE 1 POLİS İLE 10 ŞAHSIN YARALANDIĞI OLAYLA...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN VE 1 POLİS İLE 10 ŞAHSIN YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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