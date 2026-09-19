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Erzurum'da manevi birlik: Lalapaşa Camii'nde gaziler ve şehitler anıldı

19 Eylül Gaziler Günü'nde Erzurum İl Müftülüğü'nün Lalapaşa Camii'ndeki Mevlid-i Şerif programında aziz şehitler ve kahraman gaziler dualarla yâd edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da manevi birlik: Lalapaşa Camii'nde gaziler ve şehitler anıldı

Mevlid programında dualarla anma:

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Erzurum İl Müftülüğü tarafından tarihi Lalapaşa Camii'nde öğle namazı öncesi bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Cami cemaati programa yoğun ilgi gösterdi.

Okunan mevlid ve tilavet:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; ardından Mevlid-i Şerif okunarak vatan uğruna can veren aziz şehitler ve fedakâr gaziler için dualar edildi. Katılımcılar okunan mevlidi huşu içinde dinledi.

Dua ve kapanış:

Programın sonunda kürsüye çıkan Erzurum İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, şehitlik ve gazilik mertebesinin manevî önemine vurgu yaptığı duygu yüklü bir dua etti. Yılmaz, ruhları yâd ederken hayatta olan gazilere sağlık ve huzur temennisinde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen manevi program, kılınan öğle namazı'nın ardından sona erdi.

ERZURUM’DA GAZİLER GÜNÜ VESİLESİYLE LALAPAŞA CAMİİ&#039;NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINDA, AZİZ...

ERZURUM’DA GAZİLER GÜNÜ VESİLESİYLE LALAPAŞA CAMİİ'NDE DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINDA, AZİZ ŞEHİTLER VE KAHRAMAN GAZİLER DUALARLA YÂD EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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