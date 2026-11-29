Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden bilgilendirme:

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların kanser tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Aralık 2026 için hazırladığı Mobil KETEM çalışma takvimini yayımladı. Yapılan açıklamada, gezici Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracının aralık ayı boyunca il merkezi ve ilçelerde hizmet vereceği belirtildi.

Yetkililer, erken teşhisin hayat kurtardığı mesajına vurgu yaparak vatandaşları ücretsiz tarama fırsatından yararlanmaya davet etti. Mobil aracın programı, ulaşımı kısıtlı olan kişilerin de tarama hizmetine erişimini kolaylaştıracak şekilde planlandı.

Mobil KETEM takvimi:

1-15 Aralık Erzurum, 16 - 18 Aralık 2026: Aziziye, 21 - 22 Aralık 2026: Palandöken, 23 - 24 Aralık 2026: Yakutiye, 25 Aralık 2026: Horasan, 28 Aralık 2026: Aşkale, 29 Aralık 2026: Narman, 30 Aralık 2026: Pasinler ve 31 Aralık 2026: Tortum

Nasıl yararlanılır:

İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların belirtilen günlerde kendi ilçe noktalarına başvurarak ücretsiz sağlık taramalarından yararlanabileceğini duyurdu. Randevu gereksinimi veya ek belgelerle ilgili detaylı bilgi açıklamada yer almadı; vatandaşların takvime göre planlama yapmaları önerildi.

Mobil KETEM programı, erişimi genişletmeyi ve tarama oranlarını artırmayı hedefliyor. Yetkililer, özellikle tarama çağındaki kişilerin bu fırsatı değerlendirmelerini hatırlatarak, programın yer ve tarihlerinin Müdürlüğün yayımladığı takvimde belirtildiğini ifade etti.

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, VATANDAŞLARIN KANSER TARAMA HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞI ARALIK 2026 MOBİL KETEM ÇALIŞMA TAKVİMİNİ YAYIMLADI.