Erzurum'da müze ilgisi özel müzelerle öne çıktı

Erzurum'da 2025 müze verileri

TÜİK'in 2025 yılı Kültürel Miras İstatistikleri'ne göre Erzurum, toplam müze ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde 11'inci sırada yer aldı. Kentte Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ile özel müzeleri birlikte 1.317.877 ziyaretçi ağırladı.

toplam ziyaretçi ve bakanlık müzeleri:

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 2025 yılında toplam 320.522 kişi ziyaret etti. Bu kategoriye göre Erzurum, ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde 16'ncı sırada bulunuyor. Ücretli ziyaretçiler arasında kent 161.628 kişiyle yine 16'ncı sırayı aldı; ayrıca 64.065 müze kartı satıldı ve Erzurum bu ölçütte de 16'ncı sırada yer aldı.

özel müzelerin etkisi:

Erzurum'un genel ziyaretçi sayısındaki yükselişte özel müzelerin payı belirgin. 2025'te özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı 997.355 olarak kaydedildi ve kent özel müze ziyaretçi sayısında Türkiye genelinde 6'ncı sırada yer aldı. Özel müzelerde kayıtlı eser sayısı ise 431 olarak belirtildi; bu alanda Erzurum 33'üncü sırada bulunuyor.

eser sayıları ve tür dağılımı:

Bakanlığa bağlı müzelerde kayıtlı toplam eser sayısı 19.649 olarak raporlandı. Bu eserlerin 7.377'si arkeolojik materyal, 8.323'ü sikke ve 3.547'si etnografik eserlerden oluşuyor. Eser sayısı açısından Erzurum, Türkiye genelinde 41'inci sırada yer alırken; arkeolojik materyal sayısında 34'üncü, sikke sayısında ise 43'üncü sırada yer aldı.

taşınmaz kültür varlıkları ve sit alanları:

Taşınmaz kültür varlıkları kapsamında Erzurum'da 903 eser bulunuyor ve kent bu alanda Türkiye genelinde 38'inci sırada yer aldı. Kentte kayıtlı 233 sit alanı bulunurken bu kategori için Erzurum 43'üncü sırada yer aldı; arkeolojik sit alanı sayısı 226 ve sivil mimarlık örneği sayısı 226 olarak kaydedildi. Sivil mimarlık örnekleri sıralamasında kent 55'inci sırada konumlandı.

Genel tablo, Erzurum'un toplam müze sayısında Türkiye'de 22'nci olduğunu gösteriyor; kentte Bakanlığa bağlı 4 müze, 1 ören yeri ve 6 özel müze olmak üzere toplam 10 müze kayıtlı. Bakanlığa bağlı müze sayısında Erzurum 14'üncü, özel müze sayısında ise 21'inci sırada yer aldı.

ERZURUM, 2025 YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) KÜLTÜREL MİRAS İSTATİSTİKLERİ’NDE TOPLAM MÜZE ZİYARETÇİ SAYISINDA TÜRKİYE GENELİNDE 11’İNCİ SIRADA YER ALDI. KENTTE BAKANLIĞA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERLERİ İLE ÖZEL MÜZELERİ TOPLAM 1 MİLYON 317 BİN 877 KİŞİ ZİYARET ETTİ.