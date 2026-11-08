Erzurum’da Nuri Paşa Bahçesi’nde kardeşlik nöbeti: 8 Kasım Karabağ Zaferi anıldı

Erzurum'da kutlama ve anma:

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Gençlik Meclisi ile Hanım Komisyonu, Azerbaycan'ın II. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü Nuri Paşa Bahçesi'ndeki 100. Yıl Kahramanlar Anıtı önünde düzenlenen törenle kutladı. Etkinlik, TDED üyelerinin ve şehir sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti ve kardeşlik vurgusuna odaklandı.

Tören, TDED Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Emin Aktaş'ın şehit Ahmed Cevad'a ait "Çırpınırdı Karadeniz" şiirini okumasıyla başladı. Gençlik Meclisi Başkanı Taner Atıcı ile Hanım Komisyonu Başkanı Elif Filiz Günderen anıt önünde konuşarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağın derinliğini ve etkinliğin anlamını paylaştı.

Tarihsel bağlar ve anısal figürler:

Konuşmalarda, Birinci Dünya Savaşı döneminde Bakü Müslüman Hayriye Cemiyeti'nin Erzurum halkına gönderdiği yardımları taşıyan Genceli Seyidov'un adı anıldı. Katılımcılar ayrıca Kafkas İslam Ordusu Başkumandanı Nuri Paşa ile Erzurumlu Mürsel Paşa'nın Bakü'nün kurtuluşundaki rollerini hatırlatarak tarihsel dayanışmanın simgesel önemine dikkat çekti.

Etkinlik, hem geçmişte verilen desteklerin hem de güncel ilişkilerin sürdüğünü vurgulayan bir hatırlatma niteliğindeydi.

Güncel mesajlar ve dayanışma vurgusu:

Elif Filiz Günderen, 1992 Birinci Karabağ Savaşı ve Hocalı Katliamı'nı unutmadıklarını, Erzurum'dan gönüllülerin Azerbaycan savunmasına katıldığını belirtti. Günderen, II. Karabağ Savaşı'nda Türk ordusunun desteğiyle kazanılan zaferi selamlayarak, 6 Şubat depreminde Azerbaycanlı kardeşlerin Türkiye'ye hızlı ve güçlü desteğini örnek gösterdi ve hiçbir gücün bu kardeşliği bozamayacağını ifade etti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise konuşmasında, savaşın birinci yılından sonra yaptığı Şuşa ziyaretinden söz ederek, Şuşa'ya giden yola verilen "Zafer Yolu" adını ve yol boyunca dalgalanan Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını hatırlattı. Ertaş, 2018'de rahmetli Ganire Paşayeva ile açılışı yapılan anıt çalışmasında TDED Erzurum'un emeğinin bulunduğunu ve anıt çevresinde yer alan Azerbaycan Bulvarı, Haydar Aliyev Parkı ile Nuri Paşa Bahçesi'nin önemini vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Ertaş, törende 8 Kasım Zafer Bayramı'nın sadece Azerbaycan'ın değil, birlikte omuz omuza olan iki millet için de önem taşıdığını belirterek, bu bağı «müttefiklikten öte kardeşlik» olarak tanımladı ve kutlamayı sonlandırdı.

ERZURUM’DAN AZERBAYCAN’A KRDEŞLİK SELAMI GÖNDERİLDİ. TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ GENÇLİK MECLİSİ İLE KADIN KOMİSYONU, AZERBAYCAN’IN II. KARABAĞ ZAFERİ’NİNİN GÜNÜ OLAN "8 KASIM ZAFER GÜNÜ"NÜ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN NURİ PAŞA BAHÇESİ’NDEKİ 100.YIL KAHRAMANLAR ANITI ÖNÜNDE KUTLADI.