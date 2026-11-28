Erzurum'da restoranda çıkan yangın iki saatte kontrol altına alındı

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Oto Sanayi mevkisinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinin çatısını sardı ve çevrede paniğe yol açtı.

yangının yayılması ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale çalışmalarına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile diğer kamu kurumlarının desteğiyle toplam 7 araç ve 32 personel katıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

yetkililerden bilgiler ve hasar durumu:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Baruş, yapılan müdahale sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve iş yerinde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Yangının nedeni hakkında ekiplerin soruşturması sürüyor; mahalle sakinlerinin kısa süreli paniği sonrasında bölgedeki güvenlik ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için gerekli incelemelerin yapılacağını açıkladı.

ERZURUM’UN MERKEZ YAKUTİYE İLÇESİNDE BİR RESTORANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAATLİK ÇALIŞMASI SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.