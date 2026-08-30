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Erzurum'da sağlık emekçileri 146. haftada da Gazze için sessiz yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Lalapaşa Camii önünden Yakutiye Medresesi'ne Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla 146. haftada sessiz yürüdü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da sağlık emekçileri 146. haftada da Gazze için sessiz yürüdü

Erzurum'da sağlık emekçilerinin 146. hafta sessiz yürüyüşü

Erzurum’da hekimler, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen sessiz yürüyüşün 146. haftasında bir araya geldi. Katılımcılar Lalapaşa Camii önünde toplandı ve ellerinde Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları, çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne doğru yürüdü.

yürüyüş ve katılım:

Topluluk, sağlık çalışanlarının yanı sıra sivil vatandaşların da desteğiyle sessiz bir kortej oluşturarak şehir merkezinde ilerledi. Yürüyüş boyunca grup herhangi bir sesli protesto yerine sakin bir yürüyüş ve görsel unsurlarla tepkisini gösterdi; pankart ve bayraklar yürüyüşün sembolik unsurları olarak öne çıktı. Güzergah Lalapaşa Camii'den başlayıp Yakutiye Medresesi önünde sona erdi.

grup adına yapılan açıklama:

Grup adına konuşan İntern Dr. Yusuf Çiftçi, protestonun 146. haftasına dikkat çekerek Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yaptı. Çiftçi, 'Bugün sessiz direnişimizin 146. haftasındayız. Neden meydanlarda toplanmaktan vazgeçmediğimizi anlamak için önce kendilerini Mescid-i Aksa’ya kurban eden Gazze’yi anlamalıyız. Neden gökyüzünden sağanak sağanak bombalar yağdırıldı, vatanlarını terk etmediklerini; neden arzdan arşa kanlarından ve evlatlarından şehadet köprüsü kurduklarını anlayabilmek için de Resulullah’ın Miraç’a yükseldiği, 124 bin peygambere imam olduğu, Müslümanların mübarek kanlarının her bir karış toprağını suladığı Mescid-i Aksa’yı anlamamız gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Çiftçi konuşmasını, Mescid-i Aksa’nın ziyaret edilmesinin önemini vurgulayarak sürdürdü: 'Mescid-i Aksa’nın kimlerin emaneti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için evet, okumak, dinlemek, izlemek lazım ama esasen oraları görmek, havasını solumak, suyunu içmek lazım. Mescid-i Aksa’yı görenlerin, bu nimetle rızıklandırılanların hep bir ağızdan söylediği şey, oraya gitmenin bambaşka olduğudur.'

Konuşmanın ardından grup ortak bir dua ile programı sonlandırdı. Etkinlik barışçıl ve düzenli bir biçimde tamamlandı; katılımcılar, dayanışma mesajlarını sessizlik ve dua yoluyla iletmeye devam edeceklerini bildirdiler.

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI...

ERZURUM’DA HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR, İSRAİL’İN GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARINI PROTESTO ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN SESSİZ YÜRÜYÜŞÜN 146’INCI HAFTASINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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