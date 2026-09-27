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Erzurum'da saha çalışmaları hızlandı: cuma buluşmaları üreticiyi yönlendiriyor

Erzurum'da 'Cuma Buluşmaları'nda ziraat mühendisleri ve veterinerler, yeni destek modeli, TARSİM ve parazit mücadelesi hakkında üreticileri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzurum'da saha çalışmaları hızlandı: cuma buluşmaları üreticiyi yönlendiriyor

cuma buluşmalarıyla üreticiyle yüz yüze iletişim:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, gelenekselleşen Cuma Buluşmaları kapsamında kent genelindeki köy ve mahallelerde üreticilerle bir araya geldi. Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen toplantılar, üreticilerin sürdürülebilir ve planlı tarıma yönlendirilmesini amaçlayan saha iletişiminin bir parçası olarak değerlendirildi.

yeni destekleme modeli ve üretim planlaması:

Toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli detaylarıyla aktarıldı. Uzmanlar, hangi ürünün hangi bölgede ve ne düzeyde destekleneceğinin yanı sıra planlı üretimin çiftçi gelirine ve ülke ekonomisine katkılarını anlattı. Erzurum genelinde eş zamanlı yürütülen bilgilendirmelerde, üretim kararlarının yerel koşullara göre şekillendirilmesinin önemi vurgulandı.

tarsim ve kırsal kalkınma destekleri:

İklim değişikliğine bağlı risklerin artışı toplantı gündeminde yer aldı; bu bağlamda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) uygulamaları ve tarım sigortasının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca üreticilere, işletmelerini büyütme ve modernize etme imkânı sağlayan kırsal kalkınma projeleri ile hibe desteklerinin başvuru şartları ve süreçleri hakkında pratik bilgi verildi.

hayvancılıkta parazit mücadelesi uyarısı:

Bölgenin temel geçim kaynaklarından olan hayvancılıkta veteriner hekimler, verim kayıplarını önlemek ve sürü sağlığını korumak amacıyla sonbahar dönemi parazit mücadelesine dikkat çekti. Doğru ilaçlama yöntemleri, aşılama takvimi ve uygulama zamanlarının önemi üreticilere yüz yüze anlatıldı.

Broşür dağıtımı ve soru-cevap bölümleriyle tamamlanan programların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin sahada rehberliği ve desteklenmesi için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ UZMAN EKİPLER, GELENEKSEL HALE GELEN &quot;CUMA...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ UZMAN EKİPLER, GELENEKSEL HALE GELEN "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA KENT GENELİNDEKİ ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK YENİ TARIM POLİTİKALARI VE HAYVANCILIKTA PARAZİT MÜCADELESİ HAKKINDA KAPSAMLI BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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