Erzurum'da üreticilerle doğrudan iletişim sağlandı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cuma Buluşmaları kapsamında sahada üreticilerle bir araya gelerek güncel uygulamalar ve destekler hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi. Toplantılarda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru ve güncelleme süreçleri ve üreticilerin merak ettiği uygulamalar üzerine doğrudan sorular yanıtlandı.

Etkinliklere, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı; üreticilerin talepleri ve önerileri dinlendi, pratik çözüm yolları paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından eş zamanlı yürütülen çalışmanın Erzurum ayağında saha buluşmaları yoğun ilgi gördü.

Toplantılarda öncelik verilen konular:

Katılımcılara tarımsal üretimin planlanması, ÇKS uygulamaları ve yeni tarımsal destekleme modelinin getirdiği yenilikler detaylı biçimde aktarıldı. Üretim planlaması ve kayıt süreçlerinin doğru yürütülmesinin, desteklerden etkin yararlanma açısından önemi vurgulandı.

Hayvancılıkta verimliliği artırmak amacıyla hayvan sağlığı başlığı altında şap hastalığına karşı alınması gereken önlemler ile parazit mücadelesinin önemi ele alındı. Bu başlıklar üreticilere sahadaki uygulamalar üzerinden pratik önerilerle sunuldu.

Su yönetimi ve su ürünleri desteği:

Sunumlarda ayrıca iklim değişikliğinin tarımsal su kaynaklarına etkileri ve su verimliliğinin artırılması için uygulanabilecek yöntemler tartışıldı. Toplantılarda son olarak su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığına yönelik mevcut devlet destekleri hakkında üreticilere kapsamlı bilgi verildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilgiye hızlı ve doğrudan ulaşmasını sağlamak amacıyla saha buluşmalarının önümüzdeki haftalarda da aralıksız süreceğini bildirdi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, "CUMA BULUŞMALARI" KAPSAMINDA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS), YENİ DESTEKLEME MODELİ VE HAYVAN SAĞLIĞI KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPTI.