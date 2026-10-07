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Erzurum'da siber devriye 25 şüpheliyi adliye sürecine taşıdı

Erzurum İl Jandarma'nın eylül ayı siber devriyesinde 25 kişi hakkında adli işlem başlatıldı; 287 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da siber devriye 25 şüpheliyi adliye sürecine taşıdı

Erzurum'da eylül ayı siber devriye sonuçları

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında sosyal medya platformları ve internet adresleri üzerinde teknik takip ve araştırma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda farklı suç türleriyle bağlantılı 25 şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Tespit edilen suçlar ve şüpheli dağılımı:

Jandarma ekiplerinin belirlemelerine göre şüpheliler arasında 1 kişinin terör örgütü propagandası yapmak, 5 kişinin Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet, 2 kişinin halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, 4 kişinin kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve 13 kişinin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu işlediği saptandı. Bu tespitler doğrultusunda adli süreç başlatıldı.

Erişime engellenen içerikler ve bilinçlendirme çalışmaları:

Siber ortamda suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar içerikli olduğu tespit edilen 287 internet sitesi ve sosyal medya hesabı hakkında Siber Güvenlik Başkanlığı'na bildirimde bulunuldu ve söz konusu içeriklerin erişime engellenmesi sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, yasa dışı bahis, kumar ve siber dolandırıcılık konularında vatandaşlara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Jandarma, çevrim içi suçlarla mücadeleyi teknik takiplerin yanı sıra halkı bilgilendirme çalışmalarıyla da sürdürdüğünü vurguladı.

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA EYLÜL AYINDA...

ERZURUM’DA JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA EYLÜL AYINDA TESPİT EDİLEN 25 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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