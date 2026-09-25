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Erzurum'da sokakta beslemeye kısıtlama: izinsiz besleme yasaklandı

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki kurul, Erzurum'da kent genelinde sokakta sahipsiz hayvanlara beslemeyi yasakladı; denetim ilçe belediyelerinde olacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da sokakta beslemeye kısıtlama: izinsiz besleme yasaklandı

kurul kararı ve gerekçesi:

Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında yaptığı toplantıda, kent genelinde sokakta sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerinin yasaklanması kararını aldı. Kurul değerlendirmesinde, kontrolsüz beslemelerin hayvanların belirli noktalarda yoğunlaşmasına, denetimsiz üremeye ve yeni yaşam alanlarının oluşmasına yol açtığı vurgulandı. Bu olguların hem hayvan popülasyonu yönetimini zorlaştırdığı hem de çevre güvenliği açısından riskler doğurduğu gerekçesiyle kısıtlamaya gidildi.

uygulama ve denetim:

Kurulun aldığı yasak kararı sonrasında uygulamanın sahadaki sorumluluğu netleştirildi. İl genelindeki yasağın takibi ve denetimi, koordineli biçimde ilçe belediyeleri tarafından yürütülecek. Belediyelerin ilgili ekipleri, sokaklarda izinsiz besleme yapılmasını engellemek amacıyla çalışma yürütecek ve uygulamanın sürekliliğini sağlayacak tedbirleri alacak.

rehabilitasyon, bakım ve çevre güvenliği:

Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımı ile çevre güvenliğine ilişkin diğer önlemlerin de titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Kurul, yasak kararının hayvan refahını gözetmeyen bir adım olmaması için bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının devam edeceğini belirtti; uygulamanın esas amacının popülasyon kontrolü ve kamu sağlığının korunması olduğu kaydedildi.

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN İL HAYVANLARI KORUMA KURULU, SOKAK HAYVANLARINA...

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA TOPLANAN İL HAYVANLARI KORUMA KURULU, SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇOK KRİTİK KARARLARA İMZA ATTI. TOPLANTIDAN ÇIKAN EN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR İSE İL GENELİNDE SOKAK HAYVANLARINI BESLEME FAALİYETLERİNİN YASAKLANMASI OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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