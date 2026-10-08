Erzurum'da spor tesisleri dört cephede hızla yükseliyor

şehirde eş zamanlı seferberlik:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle başlattığı bakım, güçlendirme ve yeni yatırım çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Kurum, kent genelinde yedi ayrı noktada eş zamanlı inşaat ve onarım yürütüyor; proje sahaları arasında yeni spor salonu, yeni stadyum ve olimpik yüzme havuzunun yer aldığı kampüs de bulunuyor.

Fore kazık çakma çalışmalarının hız kazandığı kampüs, aynı zamanda kapalı tenis kortları, 1 nolu sentetik futbol sahası ve branş salonları inşaatlarıyla adeta şantiyeye döndü. Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kuleleri üzerindeki dönüşüm çalışmaları da bu kapsamda sürüyor.

saha denetimleri ve koordinasyon:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez sahadaki çalışmaların büyük bölümünü yerinde takip ediyor. Çakmur ve Dönmez, günün büyük kısmını inşaat alanlarında geçirerek müteahhit firma yetkililerinden doğrudan bilgi alıyor ve yürütülen işleri koordine ediyorlar. Özellikle kampüsteki fore kazık çakma uygulamaları yetkililerin yakından izlediği ana işler arasında yer alıyor.

yakutiye ve branş salonlarında dönüşüm:

Yakutiye Spor Salonu'nda yürütülen yenileme, güçlendirme ve modernizasyon çalışmaları salonun çehresini değiştirecek nitelikte. Tesise eklenen branş salonları arasında judo ve boks için müsabakaya uygun salonlar ile masa tenisi, karate, taekwondo ve güreş antrenman salonları bulunuyor. Bu düzenlemelerin şehrin spor altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Palandöken Spor Kampüsü'nde geçtiğimiz sonbaharda hizmete alınan boks, jimnastik, eskrim, badminton ve güreş salonlarına soyunma odaları kazandırılacak; Palandöken Spor Salonu kapsamlı güçlendirme ve yenileme ile modern bir görünüme kavuşturulacak.

erzurum spor salonu ve atlama kulelerindeki çalışmalar:

Erzurum Spor Salonu, kentteki büyük organizasyon ve konserlerin yükünü çeken önemli bir tesis olarak güçlendirme kapsamına alındı. Yenileme sonrası salonun hem teknik hem estetik açıdan beklentilere uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Atlama kulelerinde ise rampaların ahşap zemine dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor. Bu alanda ayrıca sporcu evleri yenileniyor; İl Müdürü Çakmur, 15 Ekim'den sonra altyapı sporcularının K20 ve K40'lık rampalardan atlamalara başlayacağının müjdesini verdi. Çalışmalar kapsamında TOHM ve SEM sporcularına hizmet verecek fitnes salonu inşaatı da incelendi.

kapalı kortlar ve sentetik saha:

Erzurum'a kazandırılacak iki adet kapalı tenis kortundan oluşan tesisin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. İl müdürlüğü yetkilileri, kortların bir an önce tamamlanması için süreçleri yakından takip ediyor. Ayrıca 1 nolu sentetik futbol sahasının inşaat çalışmaları da devam ederek kentteki antrenman ve müsabaka altyapısını güçlendirecek.

Genel olarak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çok yönlü program, hem altyapı hem de üst yapı yatırımlarıyla kentin spor kapasitesini artırmayı ve farklı branşlar için sürdürülebilir tesisler oluşturmayı amaçlıyor. Denetimler ve müteahhit koordinasyonu sayesinde projelerin eş zamanlı ilerlemesi sağlanıyor.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ DESTEKLERİYLE BAŞLATTIĞI SPOR YATIRIMLARI VE BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.