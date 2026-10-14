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Erzurum'da tanıtılan REDES sağlık denetimlerinde verimlilik ve şeffaflık vadediyor

REDES, Erzurum'da il sağlık müdürleri ve yöneticilere tanıtıldı; sistemin hedefi denetimlerde verimliliği, planlılığı ve şeffaflığı artırmak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da tanıtılan REDES sağlık denetimlerinde verimlilik ve şeffaflık vadediyor

Toplantı ve katılımcılar:

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) için Erzurum'da Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Programın ev sahipliğini Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü üstlendi; toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan ve Kars illerinin sağlık müdürleri ile sağlık yöneticileri katıldı.

REDES'in işleyişi ve hedefleri:

Toplantıda Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakanlık müfettişleri ve sağlık uzmanları tarafından REDES'in işleyişi, uygulama esasları ve denetim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Sistem, risk odaklı denetim anlayışıyla denetim süreçlerinde önceliklendirme ve şeffaflığın artırılmasını hedefliyor.

Değerlendirme ve uygulama süreci:

Program, sistemin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ve katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN VE DENETİM SÜREÇLERİNDE...

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN VE DENETİM SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK İLE ŞEFFAFLIĞIN ARTIRILMASINI HEDEFLEYEN RİSK ESASLI DENETİM SİSTEMİ (REDES) İÇİN ERZURUM’DA TANITIM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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