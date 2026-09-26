Erzurum'da toplu ulaşım için 75 milyonluk şirket kuruluyor

Erzurum Büyükşehir Meclisi kararlarını açıkladı:

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantılarında kentte toplu ulaşım hizmetlerini örgütlemek amacıyla yeni bir şirket kurulmasına karar verdi. Toplantılar 8-9 Eylül tarihlerinde, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu yönetiminde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti ve çok sayıda karar oylandı.

EBB Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ve kapsamı:

Kararla kurulan şirketin adı EBB Ulaşım Hizmetleri Anonim Şirketi olarak belirlendi ve kuruluş için öngörülen başlangıç sermayesi 75 milyon TL oldu. Sermayenin tamamı Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Şirketin görev tanımı, sadece toplu taşıma işletmeciliğiyle sınırlı kalmayıp filo yönetimi, akıllı ulaşım sistemleri ve otopark hizmetleri gibi alanları da kapsayacak şekilde planlandı.

Belediyenin mali düzenlemeleri ve yetkilendirmeler:

Meclis, belediyenin nakit ihtiyacına yönelik adımlar da attı. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, İller Bankası'ndan 250 milyon TL nakit kredi kullanılması için yetki verildi. Ayrıca belediye iştiraki Er Konut A.Ş. için de İller Bankası nezdinde 350 milyon TL nakdi ve gayrinakdi limit kullandırılması amacıyla Başkan Sekmen’e yetki tanındı.

Belediye iştiraklerinin sermaye yapısının güçlendirilmesi kapsamında çeşitli taşınır ve taşınmazların ayni sermaye olarak devri onaylandı; bunlar arasında biçerdöverler, istiridye mantarı üretim merkezi, konutlar ve arsalar yer aldı.

Toplu taşımada yeni ücret tarifeleri:

Vatandaşı doğrudan ilgilendiren ulaşım tarifeleri de mecliste yeniden belirlendi. Yeni tarifeler 15 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Şehir içi ulaşımda Erzurum Kart ve QR ile tam biniş 35 TL, öğrenci binişi 20 TL, öğretmen binişi 32 TL olarak tespit edildi. Havalimanı servislerinde Erzurum Kart ücreti 75 TL, tek binişlik ücret ise 90 TL olacak.

İlçe ve şehirlerarası hatlarda yeni fiyat örnekleri ise şöyle: Pasinler 110 TL, Oltu 290 TL, İspir 440 TL. Ticari taksilerde açılış ücreti 60 TL, minimum ücret 220 TL, kilometre başına ücret 60 TL olarak belirlendi. Öğrenci servislerinde aylık ücretler mesafeye göre 2.500 TL ile 3.100 TL arasında uygulanacak.

İmar, kentsel dönüşüm ve isimlendirmeler:

Mecliste kentsel dönüşüm ve imar düzenlemelerine ilişkin kararlar da görüşüldü. Çırçır-Vaniefendi-Şeyhler Kentsel Dönüşüm Alanı’na Dere Mahallesi Gazeteciler Sitesi Mevkiinin eklenmesine karar verildi; bölgeyle ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ilgili komisyonlarda değerlendirilecek. Yakutiye ilçesi başta olmak üzere bazı mahallelerde koruma amaçlı imar planlarına ilişkin düzenlemeler de gündeme alındı.

Yerel isimlendirme kararları arasında Uzundere’de Engüzekkapı Kalesi’ne giden yolun Engüzekkapı Kale Sokak olarak adlandırılması ve Aziziye Millet Bahçesi’nin adının Aziziye Yeşilay Millet Bahçesi olarak değiştirilmesi yer aldı.

Çevre düzenlemeleri ve diğer kararlar:

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarına ilişkin yeni düzenleme kapsamında, belirlenen alanlarda dolgu yapılabilmesi için Dolgu İzin Belgesi alınması zorunlu hale getirildi. Tarım ve kırsal alanlarda dolgu öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşünün alınması kararlaştırıldı; uygulamaya ilişkin yetki ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verildi.

Mecliste ayrıca Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki bisiklet yolu yapımının 3’üncü etabı için Türkiye Çevre Ajansı ile mali ve teknik destek protokolü imzalanması amacıyla Başkan Mehmet Sekmen’e yetki verildi. Karayazı Belediyesi’ne 45 milyon TL, Oltu Belediyesi’ne ise 40 milyon TL ek ödenek tahsis edildi.

Yakutiye İstasyon Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait yaklaşık 5.921 m² büyüklüğündeki Belediye Hizmet Alanı parselinin kamulaştırma yoluyla belediyeye devri onaylandı. Ayrıca bir adet RAVO süpürge aracının AFAD aracılığıyla Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı’na hibe edilmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararlar, belediyenin mali yapısına doğrudan etki edecek adımlar içerirken, toplu taşımada kurumsal yapı değişikliği ve güncellenen tarifeler vatandaşın günlük yaşamında somut değişiklikler yaratacak. Yeni şirketin kuruluşu ve kredi yetkilendirmeleri, önümüzdeki dönemde hizmet kalitesi ve yatırım kapasitesinin nasıl şekilleneceğine dair belirleyici olacak.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET AKARSU BAŞKANLIĞINDA, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU’NDA 8-9 EYLÜL TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTILARINDA KENT YÖNETİMİNİ VE VATANDAŞLARI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN ÇOK SAYIDA KARAR GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.