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erzurumda uğurlandı: alanya kökenli gazeteci fuat kantarcı toprağa verildi

Alanya’da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Fuat Kantarcı, memleketi Erzurum’da Narmanlı Camii’nden uğurlandı ve defnedildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

erzurumda uğurlandı: alanya kökenli gazeteci fuat kantarcı toprağa verildi

Erzurum’da son yolculuk:

Alanya’da uzun yıllardır gazetecilik yapan Fuat Kantarcı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Kısa süre önce bypass ameliyatı için hastaneye yatırılan Kantarcı’nın vefatı, ailesini, meslektaşlarını ve yerel basın camiasını derin üzüntüye boğdu.

Antalya’dan Erzurum’a getirilen cenaze:

Antalya’dan memleketi Erzurum’a getirilen Kantarcı’nın cenazesi, bugün Narmanlı Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla uğurlandı. Törenin ardından cenaze, hayatını kaybettiği kentteki yakınları ve sevenlerinin katılımıyla Erzurum Asri Mezarlığına defnedildi.

Meslektaşlar ve kent temsilcileri törene katıldı:

Ağabeyi gazeteci Suat Kantarcı ile birlikte acı içinde olan aileyi, meslektaşları ve çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, çok sayıda gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kantarcı’nın vefatı, hem Alanya’daki uzun meslek yaşamı hem de Erzurum’daki ailesel bağı nedeniyle iki kentin basın çevrelerinde derin bir üzüntü oluşturdu. Tören boyunca dostları ve meslektaşları, merhumun mesleğine bağlılığı ve kent haberlerine katkılarını anarak ailesine başsağlığı diledi.

ALANYA’DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 59 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ FUAT KANTARCI, MEMLEKETİ...

ALANYA’DA TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 59 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ FUAT KANTARCI, MEMLEKETİ ERZURUM’DA TOPRAĞA VERİLDİ. KANTARCI’YI SON YOLCULUĞUNDA AİLESİ, MESLEKTAŞLARI VE SEVENLERİ UĞURLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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