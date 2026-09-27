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Erzurum'da üretime can veren 329 kırsal projeye 171,281,986 TL hibe

Erzurum'da KKYP sonuçları açıklandı; 574 başvurudan 329 proje onay alarak toplam 171,281,986 TL hibe desteğiyle kırsal üretime güç verecek.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzurum'da üretime can veren 329 kırsal projeye 171,281,986 TL hibe

Erzurum'da kırsal kalkınma yatırımlarında yeni dönem:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçlarını duyurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kent genelinde toplam 329 proje hibe desteği almaya hak kazandı ve bu projelere toplam 171,281,986 TL bütçe tahsis edildi.

başvuru ve değerlendirme süreci:

Program kapsamında il müdürlüğüne toplam 574 başvuru geldi. Yapılan ilk değerlendirmeden başarılı çıkan 469 proje, nihai onay için Bakanlık merkez teşkilatına gönderildi. Bakanlık tarafından bütçe imkanları doğrultusunda yapılan son incelemelerin ardından 329 proje hibe almaya hak kazandı.

İl müdürlüğü yetkilileri, titiz bir inceleme süreci yürütüldüğünü ve sonuçların üreticilerin yatırım kapasitelerini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

yatırım alanları ve bütçe dağılımı:

Onaylanan projelerin dağılımında en büyük pay, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik olan aile işletmeciliği kategorisine ayrıldı. Bu alanda toplam 322 proje desteklenecek ve projelere 151,643,197 TL aktarılacak.

Stratejik ve altyapı yatırımlarında ise kent tarımını modernize etmeye yönelik adımlar dikkat çekiyor. Program kapsamında 1 adet büyük ölçekli stratejik yatırım projesine 18,585,525 TL destek sağlanacak. Ayrıca modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, 627 dekarlık alanı kapsayan 6 sulama projesine 1,053,264 TL ödenek ayrıldı.

Yetkililer, toplam 171,281,986 TL tutarındaki hibenin Erzurum tarımına önemli katkı sağlayacağını vurgulayarak, hibe desteği alan projelerin kentin üretim kapasitesini ve kırsal ekonomisini güçlendireceğini ifade etti. Sonuçların üreticilere ve Erzurum'a hayırlı olmasını dilediler.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI (KKYP) BAŞVURU SONUÇLARININ...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROGRAMI (KKYP) BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞINI DUYURDU. KENT GENELİNDE TİTİZLİKLE İNCELENEN BAŞVURULAR SONUCUNDA, 329 PROJE HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI. ERZURUM TARIMINA VE ÜRETİCİSİNE CAN SUYU OLACAK PROJELER İÇİN TOPLAM 171,2 MİLYON TL’LİK BÜTÇE TAHSİS EDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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