Erzurum'da yasa dışı bahis ağına büyük müdahale

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonda, para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar sonuç verdi. Yapılan banka incelemelerinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 117 milyon 831 bin 975,25 TL tutarında hesap hareketliliği tespit edildi.

operasyonun kapsamı ve tespitler:

Soruşturma 7258 Sayılı Kanun (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet) kapsamında yürütüldü. Toplam 7 şüpheliye yönelik planlanan Erzurum merkezli eş zamanlı operasyon ile banka hesaplarındaki yoğun hareketlilik mercek altına alındı; söz konusu hareketliliğin suç gelirine ilişkin olduğu değerlendirildi.

gözaltılar, el koymalar ve yargılama:

Operasyon sırasında 6 şüpheli yakalandı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, şarjörler, çok sayıda fişek ile çok sayıda dijital materyal ve SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin paylaşımında, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecekti" ifadelerine yer verdi. Soruşturma ve delil değerlendirme süreçleri ise devam ediyor.

POLİS ERZURUM MERKEZLİ EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE 117 MİLYON 831 BİN 975,25 TL TUTARINDA SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT ETTİ. YAKALANAN 7 ŞÜPHELİDEN 5’İ TUTUKLANDI.