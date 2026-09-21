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Erzurum'da yıllar sonra buluşma: Kıbrıs gazisi baba ve oğlu aynı üniformada

İzmir'den Erzurum'a gelen 84 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Edip Şahin, öğretmen Hakan Yeşilyurt'un davetiyle oğlu Caner'le duygusal bir buluşma yaşadı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da yıllar sonra buluşma: Kıbrıs gazisi baba ve oğlu aynı üniformada

Erzurum'da anlamlı buluşma

84 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Edip Şahin, İzmir'den Palandöken ilçesine gelen davet üzerine doğduğu topraklarda ağırlandı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hakan Yeşilyurtun çağrısıyla gerçekleşen programda Şahin, yıllar sonra Erzurum'da yakınları ve öğrencilerle bir araya geldi.

geliş ve karşılaşma:

Yeşilyurt, Gaziler Günü kapsamında davet ettiği Gazi Şahin'i, babasıyla aynı üniformayı gururla taşıyarak emekli olan oğlu Caner Şahin ile buluşturdu. Baba ve oğlun karşılaşması duygusal anlara sahne oldu; geçen yılların izleri sohbet ve tebessümlerle paylaşıldı.

program ve anılar:

Program sırasında Hakan Yeşilyurt, akrostiş tekniğiyle hazırladığı "Kıbrıs Gazisine" adlı şiiri Gazi Edip Şahin'e takdim etti. Sunum ve sohbetin ardından konuklara Erzurum'un yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ikram edildi.

Yeşilyurt, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak şehitleri rahmetle andığını, gazilere ise sağlık ve uzun ömür dilediğini ifade etti. Programda Yeşilyurt'un, Gazi Şahin'in elini ülke adına öperek teşekkür etmesi ve İzmir'den gelen misafiri Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtmesi de etkinliğin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Hakan Yeşilyurt, gazilerin fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak Gazi Edip Şahin'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. Etkinlik, hem geçmişin anılması hem de kuşaklar arası bağların güçlenmesi açısından dikkat çekti.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM’DA KIBRIS GAZİSİ 84 YAŞINDAKİ EDİP ŞAHİN İÇİN ANLAMLI...

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM’DA KIBRIS GAZİSİ 84 YAŞINDAKİ EDİP ŞAHİN İÇİN ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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