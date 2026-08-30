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Erzurum'dan 30 ağustos çağrısı: birlik, azim ve bağımsızlık vurgusu

Vali Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda milletin fedakârlığını ve bağımsızlık iradesini vurgulayarak birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'dan 30 ağustos çağrısı: birlik, azim ve bağımsızlık vurgusu

Vali aydın baruş'un 30 ağustos mesajı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla karşıladıklarını belirterek bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında milletin tarihteki dönüm noktalarına, verilen fedakârlıklara ve bağımsızlık kararlılığına dikkat çekti.

Tarihi bağlam:

Vali Baruş, dönemin emperyalist güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması ve dayatılan Sevr rejimiyle Anadolu'yu teslim alma girişimlerini hatırlattı. Mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlatılan istiklal mücadelesinin; Sakarya Meydan Muharebesi ile düşmanın durdurulması ve 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başlatılan Büyük Taarruz ile sona erdirildiğini vurguladı. Vali Baruş, Dumlupınar'da kazanılan zaferin 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle neticelendiğini ve bunun bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayrağın tüm yurtta dalgalanmasını sağladığını belirtti.

Erzurum'un rolü ve sorumluluk çağrısı:

Mesajında Erzurum'un milletin bağımsızlık iradesinin ilan edildiği bir merkez olduğunu hatırlatan Vali Baruş, Erzurum Kongresi'nin millî mücadelenin fikrî ve ruhî temellerini attığını söyledi. Bu tarihi mirasın bugün de bir sorumluluk yüklediğini belirten Baruş, 'O gün sergilenen sarsılmaz azim ve kararlılık, bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, birliğimizin ve dirliğimizin en sağlam teminatıdır' ifadelerine yer verdi.

Vali Baruş, kahraman ecdadın emanet ettiği vatanın korunmasının ortak görev olduğuna işaret ederek toplumsal birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Mesajında ayrıca şunları söyledi: '30 Ağustos, milletimizin eşsiz fedakârlık ve kahramanlığın unutulmaz bir sembolüdür.'

Kapanışında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren şehitler ile gaziler anıldı ve '30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' dileğiyle sözlerine son verildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJI MESAJI YAYINLADI VE...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJI MESAJI YAYINLADI VE "MİLLETİMİZİN TARİHİNDE DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLAN 30 AĞUSTOS ZAFERİ’NİN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ BÜYÜK BİR GURUR, COŞKU VE HEYECANLA KUTLUYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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