şehir protokolünden ortak çağrı:

Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan farkındalık videosu paylaşıldı.

Videoda kentin mülki, adli, askeri, akademik ve yerel yönetim temsilcileri bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

katılımcılardan birlik ve duyarlılık mesajı:

Paylaşılan videoda konuşanlar arasında Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak yer aldı.

Ayrıca Erzurum Barosu Başkanı Av. Mesut Öner, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Erzurum Devlet Tiyatroları Müdürü Akın Berk Sağıroğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar da video mesajlarında yer aldı.

toplumsal iş birliğinin önemi:

Temsilciler, videoda kadına yönelik şiddetle mücadelede önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi, mağdur destek mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin gereğine dikkat çekti. Mesajlarda kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Yetkililer, benzer farkındalık çalışmalarının sürdürülmesiyle şiddetin önlenmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM İL PROTOKOLÜ, YAYIMLANAN FARKINDALIK VİDEOSUYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK MESAJ VERDİ.