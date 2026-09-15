Erzurumspor FK'nin 7-16. hafta programı: deplasmanda Fenerbahçe randevusu

Erzurumspor FK'nin 7-16. hafta programı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 7–16. haftaları kapsayan maç takvimi duyuruldu. Mavi-beyazlı ekip bu dönemde iç saha ve deplasmanda önemli karşılaşmalara çıkacak.

hafta hafta program:

7. hafta — 10 Ekim Cumartesi 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK

8. hafta — 17 Ekim Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Eyüpspor

9. hafta — 24 Ekim Cumartesi 16.00: Gaziantep FK - Erzurumspor FK

10. hafta — 31 Ekim Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

11. hafta — 8 Kasım Pazar 13.30: Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

12. hafta — 22 Kasım Pazar 13.30: Erzurumspor FK - Göztepe

13. hafta — 29 Kasım Pazar 19.00: Fenerbahçe - Erzurumspor FK

14. hafta — 6 Aralık Pazar 13.30: Erzurumspor FK - Kocaelispor

15. hafta — 12 Aralık Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Kasımpaşa

16. hafta — 19 Aralık Cumartesi 16.00: Başakşehir FK - Erzurumspor FK

dikkat çeken randevular:

Programda 10 Ekimdeki Corendon Alanyaspor deplasmanı ile 29 Kasım 19.00'daki Fenerbahçe maçı öne çıkıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Erzurumspor FK'nın 7-16. hafta maçları yukarıdaki şekilde kaydedildi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ERZURUMSPOR FK’NIN 7-16. HAFTALAR ARASINDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI BELLİ OLDU.