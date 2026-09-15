Erzurumspor FK'nin 7-16. hafta programı: deplasmanda Fenerbahçe randevusu

Erzurumspor FK'nin 7-16. hafta programı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 7–16. haftaları kapsayan maç takvimi duyuruldu. Mavi-beyazlı ekip bu dönemde iç saha ve deplasmanda önemli karşılaşmalara çıkacak.
hafta hafta program:
7. hafta — 10 Ekim Cumartesi 16.00: Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
8. hafta — 17 Ekim Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Eyüpspor
9. hafta — 24 Ekim Cumartesi 16.00: Gaziantep FK - Erzurumspor FK
10. hafta — 31 Ekim Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
11. hafta — 8 Kasım Pazar 13.30: Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
12. hafta — 22 Kasım Pazar 13.30: Erzurumspor FK - Göztepe
13. hafta — 29 Kasım Pazar 19.00: Fenerbahçe - Erzurumspor FK
14. hafta — 6 Aralık Pazar 13.30: Erzurumspor FK - Kocaelispor
15. hafta — 12 Aralık Cumartesi 13.30: Erzurumspor FK - Kasımpaşa
16. hafta — 19 Aralık Cumartesi 16.00: Başakşehir FK - Erzurumspor FK
dikkat çeken randevular:
Programda 10 Ekimdeki Corendon Alanyaspor deplasmanı ile 29 Kasım 19.00'daki Fenerbahçe maçı öne çıkıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Erzurumspor FK'nın 7-16. hafta maçları yukarıdaki şekilde kaydedildi.
TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ERZURUMSPOR FK’NIN 7-16. HAFTALAR ARASINDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI BELLİ OLDU.
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