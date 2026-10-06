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Erzurumspor FK'ya ulusal lisans onayı, kulüplerin dağılımı netleşti

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 değerlendirmesi sonucunda Erzurumspor FK'ya ulusal lisans verdi; üst üç ligde 44 kulüp ulusal lisans aldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor FK'ya ulusal lisans onayı, kulüplerin dağılımı netleşti

Erzurumspor FK'ya ulusal lisans onayı, kulüplerin dağılımı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamındaki değerlendirmesi sonunda Erzurumspor FK'ya ulusal lisans verdi. Kurulun incelemesi, üç profesyonel ligde başvuru yapan kulüpler üzerinden yürütüldü.

değerlendirme kriterleri:

Kurul, başvuruları sportif, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler çerçevesinde değerlendirdi. Bu kapsamda kulüplerin belge, altyapı ve idari yeterlilikleri titizlikle incelendi.

lisans dağılımı:

Yapılan kararlarla Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile birlikte toplam 5 kulübe ulusal lisans verildi. Trendyol 1. Lig'den 3, Nesine 2. Lig'den ise 10 kulüp ulusal lisans almaya hak kazandı.

Toplu veride, 2026-2027 sezonunda en üst üç ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA lisansı, 44'ü ise ulusal lisans aldı. Kurulun kararları, kulüplerin lisans süreçlerindeki uyumluluğunu ve başvuru kriterlerine yönelik doğrulamaları yansıtıyor.

ERZURUMSPOR FK’YA ULUSAL LİSANS VERİLDİ

ERZURUMSPOR FK’YA ULUSAL LİSANS VERİLDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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