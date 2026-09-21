Erzurumspor golle cevap verince puana dönüşüyor

Erzurumspor'un ilk 6 haftalık değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada Erzurumspor FK 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahada oldu. Mavi-beyazlı ekip rakip filelere toplam 3 gol gönderirken, kalesinde 11 gol gördü. Takımın dikkat çeken yönü, gol attığı maçların tamamından puan çıkarabilmiş olması.

haftalara göre sonuçlar:

Ligin ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3-0 mağlup olan Erzurumspor, ikinci haftada sahasında Galatasaray'a 4-0 yenildi. Üçüncü haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak puan aldı. Dördüncü haftada sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden ekip, beşinci haftada deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 kaybetti. Altıncı haftada ise sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet elde etti.

gol attığı maçların değeri:

Erzurumspor, gol attığı üç karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak bu maçlardan toplam 7 puan çıkardı. Attığı üç gole karşılık, galibiyetlerin tamamı rakip fileleri havalandırdığı karşılaşmalarda geldi; ayrıca maç başına aldığı puanlar, gol atmanın takım için belirleyici olduğunu gösteriyor.

Öte yandan gol atamadığı üç maçta takım, özellikle güçlü rakiplere karşı ağır skorlarla mağlup oldu. Bu durum, hücum etkinliği ile birlikte savunmadaki zaafların da sezon başında puan kayıplarına neden olduğunu ortaya koyuyor. Erzurumspor için ilerleyen haftalarda hem üretkenliği artırmak hem de savunmada daha dengeli bir performans sergilemek öncelikli hedefler olacak.

ERZURUMSPOR FK GOL ATTIĞI TÜM MAÇLARDA PUAN ALDI