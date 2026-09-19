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Erzurumspor Kazım Karabekir’deki randevuya eksiksiz hazırlanıyor

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Samsunspor ile oynayacağı maça son idmanla eksiksiz hazır.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor Kazım Karabekir’deki randevuya eksiksiz hazırlanıyor

Erzurumspor son idmanını tamamladı

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumunda oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

son çalışma detayları:

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, takımın fiziksel temposuna odaklanan bir ter idmanı şeklinde yapıldı. Mavi-beyazlı ekip, karşılaşma öncesi son provayı burada tamamladı.

kadro durumu ve hazırlık:

Erzurumspor FK’da karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Hazırlıklar tamamlandı ve ekip, yarınki müsabakaya eksiksiz kadrosuyla çıkacak.

GURAM GİORBELİDZE

GURAM GİORBELİDZE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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