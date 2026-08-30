Erzurumspor Konyaspor randevusu öncesi hazırlıklarını sıkılaştırdı

Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi öncesi Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenmanlara başladı.

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı. Seanslar, maç temposuna uygun fiziksel dayanıklılık ve takım organizasyonunu güçlendirmeye odaklandı.

Antrenmanın içeriği:

Çalışmalarda oyuncuların bireysel kondüsyonunu artırmaya yönelik dayanıklılık çalışmaları ile takım halinde uygulanan taktik varyasyonlarına yer verildi. Teknik ekip, saha içi rollerin netleştirilmesi ve geçiş anlarında uyum sağlanmasına önem verdi.

Hazırlık programı ve takvim:

Erzurumspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 4 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Teknik direktör ve yardımcıları, maç hazırlıklarını bu takvim doğrultusunda sürdürürken oyuncu yoğunluğunu ve toparlanma süreçlerini dengeliyor.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA TÜMOSAN KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI. ORHAN OVACIKLI (SOLDA), MUSTAFA FETTAHOĞLU (SAĞDA)