Erzurumspor milli arayı dinlenip hazırlıkla geçiriyor

İzin ve yeniden toplanma:

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK, milli ara nedeniyle oyuncularına 5 günlük izin verdi. Kulüp, takımın 26 Eylül Cumartesi günü Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya geleceğini ve ligin 7. haftasında deplasmanda oynanacak Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağını açıkladı.

Lig tablosu ve maç özetleri:

Erzurumspor FK, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile toplam 7 puan topladı ve averajla 14. sırada bulunuyor. Sezon başlangıcındaki sonuçlar şöyle gerçekleşti: ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 mağlup olundu, ikinci haftada sahada Galatasaray'a 4-0 yenildi, üçüncü haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalındı. Dördüncü haftada Konyaspor sahasında 1-0 yenildi, beşinci haftada Beşiktaş deplasmanda 3-0 kazanırken, altıncı haftada Erzurumspor sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Gol istatistikleri ve değerlendirme:

Mavi-beyazlı ekip bu süreçte rakip fileleri 3 kez sarsarken kalesinde 11 gol gördü. Bu tablo, takımın gol üretme konusunda sınırlı kaldığını ve savunmada zaman zaman zaaflar yaşandığını gösteriyor. Milli ara, hem fiziksel dinlenme hem de savunma organizasyonunu güçlendirmek için fırsat sunuyor.

Erzurumspor'un 26 Eylül'de tesislerde yeniden toplanmasıyla beraber teknik kadro, oyuncuların kondisyon ve taktik hazırlığını hızlandırmayı hedefleyecek; hedef, deplasmandaki Alanya sınavına daha düzenli bir görüntüyle gitmek olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA SAMSUNSPOR’U 1-0 MAĞLUP EDEN ERZURUMSPOR FK, MİLLİ ARA NEDENİYLE 5 GÜNLÜK İZNE AYRILDI.