Erzurumspor yarıda öne geçti: Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0

Maç özeti:

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında sahasında Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın tek golü, 45. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

İlk yarı dakikaları:

6. dakikada Mustafa Yumlu'nun Samsunspor yarı sahasının sol kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle top direkten oyun alanına döndü; tehlike büyümeden savunuldu.

45. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Miguel Cardoso, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru belirledi. Bu gol, ilk yarının skorunu tayin etti ve mavi-beyazlı ekip soyunma odasına avantajlı girdi.

Kadro ve hakemler:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso, Eren Tozlu

Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza, Lawrence Agyekum

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Samsunspor: Okan Kocuk, Josataf Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt, Saikaba Jarju, Samed Onur, Emre Kılınç, Mohamed Bayo

Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Tanguy Coulibaly, Yalçın Kaya, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan, Yirigue Sekongo

Teknik direktör: Thorsten Fink

Gol: Miguel Cardoso (dk. 45) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Miguel Cardoso, Elisha Owusu (Erzurumspor FK)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI MAVİ-BEYAZLI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.