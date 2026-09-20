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Erzurumspor yarıda öne geçti: Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Erzurumspor, evinde Samsunspor karşısında ilk yarıyı Miguel Cardoso'nun 45. dakika golüyle 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor yarıda öne geçti: Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0

Maç özeti:

Erzurumspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında sahasında Samsunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın tek golü, 45. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

İlk yarı dakikaları:

6. dakikada Mustafa Yumlu'nun Samsunspor yarı sahasının sol kanadından yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle top direkten oyun alanına döndü; tehlike büyümeden savunuldu.

45. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Miguel Cardoso, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru belirledi. Bu gol, ilk yarının skorunu tayin etti ve mavi-beyazlı ekip soyunma odasına avantajlı girdi.

Kadro ve hakemler:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso, Eren Tozlu

Yedekler: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Mustafa Fettahoğlu, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza, Lawrence Agyekum

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Samsunspor: Okan Kocuk, Josataf Mendes, Strahinja Erakovic, Gabriele Guarino, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Elliot Watt, Saikaba Jarju, Samed Onur, Emre Kılınç, Mohamed Bayo

Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Bilal Beyazıt, Igor Drapinski, Tanguy Coulibaly, Yalçın Kaya, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan, Yirigue Sekongo

Teknik direktör: Thorsten Fink

Gol: Miguel Cardoso (dk. 45) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Miguel Cardoso, Elisha Owusu (Erzurumspor FK)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞI KARŞIYA...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA SAMSUNSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI MAVİ-BEYAZLI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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