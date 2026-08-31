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Erzurum'un asırlık meclisi Dumlu konağında sohbet, musiki ve dostluk

Erzurum'da Rasim Kullebi'nin Dumlu'daki konağında toplanan erkek sohbet meclisi, yemek, türküler ve ilahiler eşliğinde kentin kültürünü yaşatıyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum'un asırlık meclisi Dumlu konağında sohbet, musiki ve dostluk

Erzurum geleneği Dumlu konağında devam ediyor

Erzurum'un kadim sohbet ve musiki geleneği, şehrin saygın isimlerinden Rasim Kullebi'nin Dumlu'daki konağında yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle yaz aylarında gerçekleştirilen bu meclisler, kent yaşamının sosyal ve kültürel dokusunu bir araya getiriyor; dostluk, paylaşım ve karşılıklı saygı temelinde sürüyor.

Meclisin akışı:

Toplantılar genellikle yemek, çay ve yöresel ikramlarla başlıyor. Davetliler önceden belirlenen isimlerden oluşan, birbirini tanıyan erkek katılımcılardan seçiliyor. Yemek sonrası başlayan sohbet bölümünde hikâyeler, hatıralar ve nükteli anlatılarla meclis derinleşiyor; tartışma ve münazara ortamı içinde kentin kültürel meseleleri ele alınıyor. Sohbet, yöresel çalgılar eşliğinde hep birlikte söylenen türkülerle ve kimi zaman ilahi veya gazel seslendirmeleriyle devam ediyor. Mecliste herkes söz alabiliyor, sohbetin veya müziğin gidişine dair önerilerini paylaşabiliyor.

Katılımcılar ve müzik:

Daha çok dostluk ve gelenek ekseninde şekillenen bu erkekler meclisinde grup dayanışması öne çıkıyor. Dumlu'daki son buluşmaya; Hamit Yavuzer, Murat Ertaş, Hakkı Kasil, Cahit Altıparmak, Nihat Algül, İkram Hancığazlı, Ednan Yazıcı, Nusret Kızılcaoğlu ve Ahmet Katmer gibi Erzurum'un tanınan kültür adamları, iş insanları ve musikişinaslar katıldı. Buluşmada, Murat Kırkkeseli ve Turan Öztekin'in yönetmenliğinde Erzurumlu musikişinaslar türküler, şarkılar icra etti ve ilahiler söyledi; hem sohbet hem de müzik aracılığıyla bölgenin kültürel belleği tazelendi.

Bu tür meclisler, günlük kent hayatının ötesinde toplumsal hafızayı koruyan, kuşaklar arası aktarımı güçlendiren pratikler olarak dikkat çekiyor. Dumlu konağındaki toplantılar, Erzurum'un kültürel mirasının canlı birer örneğini sunuyor.

ERZURUM’DA ŞEHRİN KADİM GELENEĞİ SOHBET VE MUSİKİ MECLİSİ, RASİM KULLEBİ’NİN DUMLU’DAKİ KONAĞINDA...

ERZURUM’DA ŞEHRİN KADİM GELENEĞİ SOHBET VE MUSİKİ MECLİSİ, RASİM KULLEBİ’NİN DUMLU’DAKİ KONAĞINDA SÜRDÜRÜLÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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