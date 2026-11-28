Erzurum için sarı kodlu meteorolojik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum’un güney kesimlerinde yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara ilişkin sarı kodlu uyarı yayımladı.

Etkilemesi beklenen alanlar ve zaman:

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların 29 Kasım 2026 Pazar saat 16.00dan itibaren başlayacağı bildirildi. Özellikle Erzurum’un güneyinde yer alan Çat, Karayazı, Karaçoban, Hınıs ve Tekman ilçelerinde yağışların ilk etapta yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, gece saatlerinden itibaren ise kuvvetli kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.

Olası etkiler ve uyarılar:

30 Kasım Pazartesi günü saat 06.00ya kadar etkisini sürdürmesi tahmin edilen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, buzlanma, don olayları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Vatandaşların ve yetkililerin bu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ERZURUM'UN GÜNEY KESİMLERİNDE YARIN AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞINA KARŞI SARI KODLU UYARIDA BULUNDU.