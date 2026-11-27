Hayati Bilge son yolculuğuna uğurlandı

Erzurumlu iş insanı ve inşaat mühendisi Hayati Bilge, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni:

Merhum Bilge için bugün Narmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hayati Bilge'nin naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Katılım ve törenin ayrıntıları:

Yoğun katılımın görüldüğü törende; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları, iş dünyasından isimler ile Bilge ailesi ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Katılanlar yakınlarına başsağlığı diledi ve merhum için dualar edildi.

ERZURUMLU İŞ İNSANI VE İNŞAAT MÜHENDİSİ HAYATİ BİLGE, SON YOLCULUĞUNA DUALARLA UĞURLANDI.