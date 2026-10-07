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Erzurum’un mirası ve lezzetleri İzmir'de tanıtım günlerinde buluştu

Erzurum Tanıtım Günleri Çiğli'de başladı; Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu 11 Ekim'e kadar kültür, müzik ve yöresel lezzetleri tanıtacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Erzurum’un mirası ve lezzetleri İzmir'de tanıtım günlerinde buluştu

etkinlik hakkında:

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu tarafından Çiğli'de düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapılarını açtı. Organizasyon, Erzurum'un kültürel mirasını, tarihini ve gastronomi değerlerini İzmirlilerle buluşturmayı hedefliyor ve 11 Ekim akşamına kadar sürecek.

Etkinlik, siyaset, iş ve sivil toplum temsilcilerinin de takip ettiği bir platforma dönüştü; stantlarda yöresel ürünlerin yanı sıra Erzurum kültürünü tanıtmaya yönelik görsel ve bilgilendirici materyaller de yer alıyor.

hazırlık, katılımcılar ve hedefler:

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon için 43 dernek ile yaklaşık 3 ay boyunca hazırlık yapıldı. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu etkinlikle ilgili olarak, 'Doğrudan Erzurum esnafını İzmir’e taşıdık. Bu alanda Erzurum esnafının dışında esnaf yok. Cağ kebapçımızı, kadayıf dolmacımızı ve peynircimizi hep Erzurum’dan getirdik' ifadelerini kullandı.

Salmanoğlu, ayrıca federasyonun organizasyonda herhangi bir ticari kaygı taşımadığını ve Erzurum Valiliği İl Kültür Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 12 ilçe belediyesinin de stant açtığını belirtti.

kültür, lezzet ve sahne programı:

Stantlarda öne çıkan ürünler arasında cağ kebabı, kadayıf dolması ve yöresel peynirler bulunuyor; organizasyon süresince ürünlerin doğrudan Erzurum esnafı tarafından sunulması amaçlanıyor. Etkinlik boyunca her akşam Erzurumlu sanatçıların sahne alacağı konserler düzenlenecek ve sahne programı genç kuşaklara kültürel aktarım hedefiyle kurgulandı.

Salmanoğlu etkinlikle ilgili olarak, 'Erzurum zaten tanınıyor ama biz nesillere bir şeyler aktarabilmek, insanlarda merak oluşturup Erzurum’u araştırmaya yöneltmek için bu faaliyetleri yapıyoruz. 6 gün boyunca sahnemiz var, müzik yapacak tüm sanatçılarımız Erzurumlu. Ayın 11’i akşamına kadar her yer Erzurum’a çıkıyor. Erzurum’dan da İzmir’e ve tüm Türkiye’ye selam getirdik. Resmi açılışımız ise cuma günü yapılacak' dedi.

Etkinlik, yerel kültürü tanıtma ve yeni nesillerde aidiyet duygusu oluşturma amacı taşıyor; organizasyon 6 gün sürecek olup 11 Ekim akşamı sona erecek.

EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU

EGE BÖLGESİ ERZURUM DERNEKLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAKİR SALMANOĞLU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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