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Erzurum’un PGL rüzgârı: 9. grupta rakipler netleşti

2026-2027 PGL 9. grupta Erzurum Büyükşehir Belediyesi SK'nın rakipleri açıklandı; Serhat Ardahanspor, Artvin Hopaspor ve bölge ekipleriyle eşleşti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurum’un PGL rüzgârı: 9. grupta rakipler netleşti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi SK 9. grupta

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 2026-2027 sezonu Profesyonelliğe Geçiş Ligi müsabakaları, statünün ilgili maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda 12 grupta oynanacak. Sezon, 17-18 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak ve kulüpler grup aşamasında birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

gruptaki rakipler:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, PGL’de 9. Grup’ta yer alacak. Erzurum temsilcisinin grubunda Ardahan’dan Serhat Ardahanspor, Artvin’den Artvin Hopaspor ve Borçka Spor, Ağrı’dan Doğubayazıt Futbol Spor Kulübü, Kars’tan Kars 36 Spor, Rize’den Doğa Grup Fındıklı 1974 Spor ile Çayeli Spor Kulübü, Trabzon’dan ise Arsin Gurur Spor Kulübü, Beşikdüzü 1834 Spor Kulübü ve Sürmenespor yer aldı.

fikstür ve süreç:

Takımların karşılaşma takvimini belirleyecek fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak. Grupların açıklanmasıyla birlikte kulüpler hazırlıklarını takvim açıklanana kadar sürdürecek ve sezon başlangıcına kadar kadro ve idman planlarını netleştirecek.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) LOGOSU

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) LOGOSU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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