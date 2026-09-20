Erzurum'un simgesi Dadaş Pirana: 39 yıldır şehir hafızasında yaşayan dev balık

erzurum'un tanınan akvaryum sakini:

Erzurum sokaklarının bildik isimlerinden biri haline gelmiş olan Dadaş Pirana, yaklaşık 39 yıllık yaşamı, yaklaşık 4 kilogram ağırlığı ve 60 santimetre uzunluğuyla dikkati çekiyor. Kentliler tarafından uzun yıllardır tanınan bu pirana, ziyaretçilerin de ilgisini toplayan özel bir akvaryumda yaşamını sürdürüyor.

tarihçe ve yer değiştirme:

Balık ilk olarak Dadaş Sineması civarındaki Yaşar Akvaryum'da bakılmaya başlandı ve burada 31 yıl geçirdi. Yaşar amcanın vefatının ardından bakım sorumluluğu değişti ve son 8 yıldır Mumcu Caddesi'nde esnaflık yapan Kamil Elmalı tarafından bakılıyor. Elmalı, balığın kent belleğinde özel bir yeri olduğunu ve nesiller boyunca hatırlandığını vurguluyor.

bakımı, beslenmesi ve ritüeller:

Kamil Elmalı, Dadaş Pirana için hazırlanan özel akvaryumda kuru yemle beslendiğini, bunun akvaryumun temiz kalması açısından tercih edildiğini aktarıyor. Zaman zaman espri ve ilgi çekmek amacıyla cağ kebabı veya doğum günü pastası gibi sembolik ikramlar yapıldığını söyleyen Elmalı, balığın çocukluk döneminden itibaren tanıdıkları bir canlı olduğunu belirtiyor: 'O benim çocukluk aşkım.' Ayrıca bazen agresifleştiğinde sembolik ikramların davranışını yatıştırdığını ifade ediyor.

Yaşıyla öne çıkan Dadaş Pirana, hem Erzurum sakinleri hem de kenti ziyaret edenler için fotoğraf ve anı noktası niteliğinde. Uzun yaşamı nedeniyle Türkiye ve dünyanın bilinen en yaşlı piranaları arasında gösterildiği belirtiliyor; bu da balığın yerel hafızadaki önemini pekiştiriyor.

Elmalı, balığı daha uzun süre korumayı hedefliyor ve 'Şimdiden sonra da asla bırakmam artık' sözleriyle bakımını sürdüreceğinin altını çiziyor. Dadaş Pirana, özel akvaryumunda nesillerin hatıralarını taşımaya devam ediyor.

"DADAŞ PİRANA" OLARAK BİLİNEN YAKLAŞIK 4 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA 60 SANTİMETRE BOYUNDAKİ PİRANA, 39 YILLIK ÖMRÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR.