Eş-Şara New York’ta Türkevi önünde selam verdi

Ahmed eş-Şara New York’ta

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği New York’ta görüntülendi. Gelen fotoğraflarda eş-Şara’nın Türkevi önünde kalabalığa el sallayarak selam verdiği görüldü.

Genel Kurul açılışında dikkat çeken ayrıntılar:

BM 81. Genel Kurulu, Antonio Guterres’in görev süresinin 31 Aralık’ta sona erecek olması nedeniyle onun son hitabıyla başladı. Oturumda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM kürsüsünden önemli mesajlar verdi. Açılışta birçok devlet başkanının yer aldığı toplantılar gündemin merkezinde bulunuyor.

Suriye’nin temsili ve program öncesi kareler:

Genel Kurul’a Suriye’yi temsilen katılan eş-Şara, görüşmeler öncesinde New York’a gelmişti. Türkevi önünde halkı selamlaması, delegasyonun ve gazetecilerin bulunduğu kalabalıkta görüntülendi. Bu ziyaret, Suriye’nin BM gündemindeki yerinin doğrudan temsil edildiğini gösteriyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta görüntülendi.