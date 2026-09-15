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Eş-Şara, Şam'ın yeniden yapılanmasını ve 2027 ekonomik hedefini açıkladı

Arap Medya Zirvesi'nde konuşan Ahmed eş-Şara, Suriye'nin 2027'ye kadar 2010 ekonomik seviyesine dönme ve 60 milyar dolar hedefine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Eş-Şara, Şam'ın yeniden yapılanmasını ve 2027 ekonomik hedefini açıkladı

Eş-Şara'nın Arap Medya Zirvesi konuşması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nin resmi açılış panellerinde konuşan Ahmed eş-Şara, ülkenin ekonomik ve siyasi yapılanma sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Şam'ın özgürleştirilmesinin toplumsal güveni yeniden tesis ettiğini belirten lider, ülkenin uzun yıllara dayanan kötü yönetim ve yolsuzluk döneminden çıktığını vurguladı.

ekonomik hedefler:

Eş-Şara, ekonomik hedeflere dair net bir zaman çizelgesi paylaştı: "2027 yılına kadar 2010 yılındaki ekonomik seviyemize dönmeyi bekliyoruz." Bu çerçevede Suriye ekonomisini yaklaşık 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hedefin hayata geçirilmesi, altyapı iyileştirmeleri, yatırım çekme ve üretimin artırılmasına bağlı olarak sunuldu.

yatırım, üretim ve medya:

Lider, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Avrupalı yatırımcılarla gayrimenkul ve turizm başta olmak üzere dev projelerin görüşüldüğünü ve mutabakat zaptlarının yürürlüğe girdiğini kaydetti. Ayrıca modern tarım teknolojileri sayesinde ülkenin gıda üretim kapasitesinin 100 milyonun üzerinde nüfusa yetebilecek seviyeye çıkarılabileceğini vurguladı.

Uluslararası algının değişimine dikkat çeken Eş-Şara, "Suriye, dünyanın tartıştığı büyük bir sorun olmaktan çıkıp herkesin faydalanabileceği büyük bir fırsata dönüştü" diye konuştu.

medyanın rolü:

Eş-Şara medyanın önemine özel bir bölüm ayırdı; gazetecilere halkla doğrudan temas ederek gerçekleri aktarma görevi düştüğünü söyledi. Lider, "İnsanların zihni gazetecilerin ağzında bir emanettir; kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede en büyük pay gazetecilere aittir" ifadelerini kullandı. Konuşma, hem ekonomik hem de toplumsal yeniden yapılanmanın medyanın katkısıyla hızlanacağı mesajını taşıdı.

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ&#039;NDE (BAE) DÜZENLENEN ARAP MEDYA...

SURİYE DEVLET BAŞKANI AHMED EŞ-ŞARA, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE (BAE) DÜZENLENEN ARAP MEDYA ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI KAPSAMINDAKİ PANELLERE KATILARAK ÜLKEDEKİ SİYASİ VE EKONOMİK DÖNÜŞÜME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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