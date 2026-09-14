Eş zamanlı baskınla 20 ilde yeni nesil suç ağları hedef alındı

Operasyonun kapsamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Amaç; liderliğini yurtdışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan şahısların yönettiği yeni nesil organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasıydı.

20 ilde eş zamanlı müdahale:

Çalışma kapsamında 14.09.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere 20 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 12 ayrı yeni nesil organize suç örgütü'ne yönelik işlemler yapıldı ve 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adres aramalarında şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin deliller toplandı.

Ele geçirilenler ve deliller:

Yapılan ikamet aramalarında 1 adet otomatik tabanca, 4 adet ruhsatsız tabanca, 207 adet farklı ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 adet yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Bu bulgular, soruşturmayı yürüten birimler tarafından delil olarak kayda geçirildi.

Soruşturmanın seyri

Soruşturmayı yürüten birimler, operasyon sonrası gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve bulunan deliller doğrultusunda soruşturmayı derinleştirecek. Operasyonun, örgütlerin ulusal ve uluslararası bağlantılarının çözülmesine yönelik önemli bir adım olduğu bildirildi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK İSTANBUL MERKEZLİ OLMAK ÜZERE 20 FARKLI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYONDA 155 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.