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Eş zamanlı operasyon: 10 sosyal medya fenomeni aile yapısına aykırı içerik suçlamasıyla gözaltında

İstanbul merkezli operasyonda Onur Sermik ve Semih Varol'un da olduğu 10 fenomen, aile yapısına aykırı içerik üretmek ve dijital gelir elde etmek iddiasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eş zamanlı operasyon: 10 sosyal medya fenomeni aile yapısına aykırı içerik suçlamasıyla gözaltında

İstanbul merkezli operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürüttükleri sanal devriye çalışması sonucu bazı sosyal medya yayınlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde canlı yayınlar üzerinden kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı paylaşımlar yapan hesapların, aile yapısına aykırı içerikler üreterek izleyici çektiği ve söz konusu yayınlardan dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri değerlendirildi.

Soruşturmanın kapsamı:

İncelemede şüphelilerin eylemlerinin "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ı da kapsayan toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar ve işlemler:

Operasyon kapsamında Sinan Kaya, Cansum Kaya, Ferhat Billor, Çağlayan Yıldırım, Onur Sermik, Elif Akdemir, Onur Can Güzel, Mehmet Emin Citer, Mehmet Aden Arslan ve Semih Varol olmak üzere 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik testler uygulandı. Şüphelilerin işlemlerinin halen Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü belirtildi.

Emniyet birimleri, sosyal medya yayınlarının takibi ve bu tür eylemlerin dijital gelir modelleriyle nasıl ilişkilendirildiğine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli süreç ve delil değerlendirmelerine göre ek işlemler yapılacağı bildirildi.

ELİF AKDEMİR

ELİF AKDEMİR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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