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Eşel mobil ile akaryakıt zammının enflasyona yansımasının önlenmesi çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, petrol zamlarının esnaf ve vatandaşı mağdur ettiğini, Eşel mobil ile zamların geçici olarak yansıtılmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Eşel mobil ile akaryakıt zammının enflasyona yansımasının önlenmesi çağrısı

tesk başkanı uyarıyor:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemdeki petrol fiyatı artışlarının hem tüketiciyi hem de ulaştırma sektöründeki esnafı ağır şekilde etkilediğini belirtti. Palandöken, artan akaryakıt maliyetlerinin taksici, dolmuşçu ve kamyoncu gibi çalışan esnafın gelirlerini daralttığını, bunun da ürün ve hizmet fiyatlarına doğrudan yansıyarak enflasyonu körüklediğini ifade etti.

Eşel mobil önerisinin gerekçesi:

Palandöken, fiyat artışlarının zincirleme etki yarattığını vurgulayarak özellikle halihazırda mevsimin sonuna gelinirken ve yakında bakliyat dönemi başlaması beklenirken yeni zamların tüketiciye baskı yaptığını söyledi. Bu nedenle, petrol fiyatlarındaki yükselişlerin Eşel mobil mekanizmasıyla en azından geçici olarak vatandaşa yansıtılmaması gerektiğini savundu. Palandöken, uygulamanın vatandaş rahatlayana kadar süreli bir önlem olarak ele alınmasının faydalı olacağını belirtti.

esnaf ve tüketici üzerindeki etkiler:

Palandöken, akaryakıt zamlarının yalnızca ulaşım maliyetlerini artırmakla kalmadığını; esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin maliyetinin yükselmesine, navlun ücretlerinin artmasına ve dolayısıyla temel tüketim maddeleri ile deterjan ve kozmetik gibi ürün fiyatlarının da etkilenmesine yol açtığını dile getirdi. Otobüs, halk otobüsü, kamyon ve servis sektöründeki işletmelerin her zam dalgasında doğrudan zarar gördüğünü, bunun da vatandaşın alışveriş alışkanlıklarına ve harcama güvenine olumsuz yansıdığını aktardı.

Palandöken, vatandaşın günlük yaşamında örneğin okul servisleri ve toplu taşımada görülen maliyet artışlarının aile bütçesini zorladığını, benzin pompalarındaki üç haneli rakamların daha da yükselmesi halinde fiyat algısının bozulacağını kaydetti. Bu tablonun sürmesi halinde enflasyonla mücadelede sonuç alınmasının güçleşeceği uyarısında bulundu.

çözüm çağrısı:

Palandöken, enflasyonun kontrol altına alınması ve vatandaşın rahatlaması için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Yeni araç alımlarının teşvik edilmesi, ulaştırma maliyetlerinin dengelenmesi ve esnafın üzerindeki yükün azaltılmasının ancak bu tür önlemlerle mümkün olacağını belirtti. Sonuç olarak, petrol zamlarının geçici olarak Eşel mobil ile vatandaşa yansıtılmaması talebi, hem esnafın hem de tüketicinin korunmasına yönelik somut bir öneri olarak öne çıktı.

Palandöken: &quot;Eşel mobil sistemi kaçınılmaz&quot;

Palandöken: "Eşel mobil sistemi kaçınılmaz"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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